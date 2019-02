Volkswagen viert veertig jaarGolf Cabriolet

1 februari 2019 | Volkswagen viert dit jaar het 40-jarig bestaan van de Golf Cabriolet. Onder de noemer '40 Years of Sunny Outlooks' belicht het merk de historie van het succesvolle model dit weekend tijdens de Bremen Classic Motorshow.

Volkswagen lanceerde de open variant van de Golf I met de slogan 'Sun, Moon and Cabriolet'. De opvolger van de Kever Cabriolet was samen met carrosseriebouwer Karmann ontwikkeld en ging op 14 februari 1979 in Osnabrück in productie. Karakteristiek aan de Golf Cabriolet was de rolbeugel boven de B-stijl. Het opvallende designelement kwam voort uit een discussie die in de jaren zeventig werd gevoerd over inzittendenveiligheid. De vaste rolbeugel beschermde de passagiers en bood een ankerpunt voor de gordels.

Het marktdebuut van de Golf II in 1983 betekende voor de Golf I Cabriolet zeker niet het einde. Sterker nog, het model kreeg in 1987 een facelift en werd daarna tot 1993 doorgebouwd. Al met al zijn er in veertien jaar tijd zo'n 389.000 exemplaren van de Golf I Cabriolet geproduceerd. Hij is daarmee een van de succesvolste open auto's ter wereld.

De opvolger van de Golf I Cabriolet verscheen in juli 1993 en was gebaseerd op de technologie van de derde generatie Golf. Volkswagen monteerde wederom een vaste rolbeugel, maar koos voor een dak dat in geopende toestand een stuk lager op de carrosserie lag. Daarbij was deze Golf III Cabriolet standaard uitgerust met dubbele airbags, ABS en Side Impact Protection.

Tot en met 1997 bouwden Volkswagen en Karmann precies 139.578 Golfs III Cabriolet. Daarna kwam in 1998 de Golf IV Cabriolet op de markt, in feite een flink opgewaardeerde Golf III Cabriolet. Drie jaar later liep het laatste exemplaar in Osnabrück van de band.

Het zou daarna tien jaar duren voordat er weer een open Golf werd geïntroduceerd. Dat was de Golf VI Cabriolet, die op 17 maart 2011 in Osnabrück in productie ging. Hij was de eerste met verborgen rolbeugels (die in een fractie van een seconde omhoog konden schieten) en had een verstevigde voorruitstijl, aanvullende onderhuidse verstevigingen en een assortiment aan airbags voor een nog hoger veiligheidsniveau. De eerste Golf GTI Cabriolet werd in 2012 gelanceerd, gevolgd door de Golf R Cabriolet in 2013. Drie jaar later was het tijdperk van de open Golf voorbij. Van 1979 tot en met 2016 werden er 770.039 gebouwd.

De Volkswagen-fabriek in Osnabrück kan zijn cabrio-expertise echter blijven aanwenden, want momenteel wordt er gewerkt aan de T-Roc Cabriolet en een aantal andere projecten.

Volkswagen Classic neemt twee auto's mee naar Bremen: een vroege Golf I Cabriolet in de zeldzame kleur Capriblauw en het allereerste prototype van de Golf Cabriolet. De Golfs Cabriolet en andere hoogtepunten uit de geschiedenis van Volkswagen zijn van 1 tot en met 3 februari te zien in hal 5. Onder het motto 'Connected by Tradition' deelt Volkswagen Classic die ruimte met Volkswagen Commercial Vehicles Oldtimers, Audi Tradition, Volkswagen Classic Parts en de 1. Käferclub Wolfsburg.