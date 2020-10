Volkswagen Arteon Shooting Brake arriveert in Nederland

30 oktober 2020 | De nieuwe Arteon Shooting Brake is te bewonderen bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. Deze luxe, sportieve en ruimere versie van de Arteon dankt zijn dynamische uitstraling onder meer aan de lage, lange daklijn en de brede wielkasten. Daarbij belooft hij de ruimte en het gebruiksgemak van een stationcar. Hij is er als R-Line Business+ vanaf 49.490 euro.

De nieuwe Shooting Brake is de tweede telg van de Arteon, die recentelijk fors is vernieuwd. Het kenmerkende Arteon-design is verfijnd met nieuwe elementen, zoals de hightech LED-verlichting voor en achter, inclusief de LED-dagrijverlichting over de gehele voorzijde.

In het volledig nieuwe interieur vallen de Digital Cockpit Pro, de afwerking en de connected functies en diensten van We Connect op. Ook met zijn assistentiesystemen zijn de nieuwe Arteon en Arteon Shooting Brake gemoderniseerd. Zo maakt Travel Assist gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk en met het Active Lighting System fungeren zelfs de LED-koplampen als assistentiesysteem, bijvoorbeeld door bochten al te verlichten nog voor de bestuurder de stuurbeweging inzet.

De Arteon en Arteon Shooting Brake zijn exclusief te bestellen als R-Line Business+. Deze uitvoering onderscheidt zich met zijn R-styling, de 18 inch 'Sebring' lichtmetalen velgen, de LED Plus-koplampen en extra donker getinte ramen achter. Ook het interieur bevat diverse sportieve accenten, zoals een zwarte dakhemel en een driespaaks multifunctioneel stuur met R-line afwerking en schakelpaddles. Eveneens standaard zijn het navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Media' inclusief streaming internet, de eerder genoemde Digital Cockpit Pro en een achteruitrijcamera. Voor een hoog veiligheids- en comfortniveau is Travel Assist inclusief Lane Assist en Emergency Assist inbegrepen. Met het oog op gebruiksgemak is de achterklep elektrisch te openen, desgewenst met een voetbeweging onder de bumper (optioneel voor de Arteon), en dankzij Keyless Acces zijn de Arteon en Arteon Shooting Brake sleutelloos toegankelijk en te starten.

De Arteon en Arteon Shooting Brake waren al te bestellen met de 140 kW / 190 pk sterke 2.0 TSI benzinemotor. Deze motor is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. De 2.0 TSI maakt gebruik van het B-cyclus verbrandingsproces, dat claimt een lager verbruik, minder schadelijke emissies én meer trekkracht (320 Nm tussen 1.500 en 5.100 tpm).

De Arteon en Arteon Shooting Brake zijn sinds deze week ook te configureren met de 147 kW / 200 pk sterke 2.0 TDI-dieselmotor met twin-dosing, waarbij twee SCR-katalysatoren met individuele AdBlue-injectie worden ingezet. Deze technologie reduceert de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) met maximaal 80%. Ook deze diesel-uitvoering is standaard gekoppeld aan de DSG-automaat. Hij is leverbaar vanaf € 55.490 (Arteon) of € 55.990 (Arteon Shooting Brake). De Arteon Shooting Brake 2.0 TSI DSG is er vanaf € 49.490 en de Arteon Gran Turismo vanaf € 48.950. De extra ruimte en exclusieve uitstraling van de Shooting Brake hebben daarmee een meerprijs van maximaal € 540 ten opzichte van de Gran Turismo.

