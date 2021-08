VW Arteon Shooting Brake nu ook als Elegance Business

13 augustus 2021 | Volkswagen breidt het aanbod van de Arteon uit met de Shooting Brake eHybrid Elegance Business+. Deze nieuwe uitvoering onderscheidt zich van zijn sportievere R-Line-broer met een meer op chique gericht voorkomen. Uiterlijk springen de chromen details in het oog, terwijl in het interieur bijvoorbeeld de eucalyptushouten accenten opvallen. Het nieuwe model heeft een extra rijke standaarduitrusting in combinatie met een vanafprijs onder de 50.000 euro.

Tot nu toe was de Arteon Shooting Brake eHybrid er uitsluitend in de sportieve R-line Business+-uitvoering. De nieuwe Elegance Business+ richt zich meer op comfort en luxe voor zakelijke én particuliere rijders. Buitenspiegels in chroomlook en nieuwe 18 inch lichtmetalen velgen 'Muscat' maken dat direct duidelijk. In het interieur vallen afwerkingsaccenten van eucalyptushout op. Daarbij is de Arteon Shooting Brake eHybrid Elegance Business+ als enige uitvoering leverbaar in de nieuwe kleur Kingfisher Blue.

Naast alle elegante nieuwe voorzieningen biedt de Elegance Business+ ook de luxe en het comfort van bijvoorbeeld keyless access, de Digitale Cockpit Pro, navigatiesysteem 'Discover Media', een elektrisch bediende achterklep en het rijassistentiesysteem Travel Assist, dat semiautonoom rijden mogelijk maakt.

De Arteon Shooting Brake eHybrid Elegance Business+ heeft een plug-in hybride-aandrijflijn met een automatische transmissie. Het lithium-ion accupakket, dat bijeen publiek laadpunt of een wallbox in 3,5 uur is op te laden (0-100%), verleent de ruime Shooting Brake een elektrische actieradius van maximaal 61 km. De half elektrische Volkswagen functioneert dan fluisterstil én lokaal emissievrij.

De Arteon Shooting Brake eHybrid Elegance Business+ valt ook op door zijn prijsstelling: hij is er vanaf € 49.890. De meer op sportiviteit geënte Arteon Shooting Brake eHybrid R-line Business+ is leverbaar vanaf € 50.490. Elke Arteon wordt standaard geleverd met vier jaar garantie.

