Toyota Yaris Cross nu ook als GR SPORT

Van buiten onderscheidt de Yaris Cross GR SPORT zich met nieuwe gepolijste 18-inch 10-spaaks lichtmetalen velgen. De sportieve accenten omvatten ook een nieuwe achterdiffusor en voorgrille met een exclusief "hot stamp" pianozwart patroon en subtiele GR-badges. Dynamic Grey is de kenmerkende kleur van de GR SPORT, die bovendien verkrijgbaar is met two-tone met een contrasterend zwart dak en stijlen.

Sportstoelen

In het interieur zijn de sportstoelen voorin voorzien van nieuwe grijze bekleding met rode stiksels. Deze rode stiksels komen ook terug op het stuur en de versnellingskeuzehendel. Premium GR SPORT zwarte geperforeerde Ultrasuede-stoelen met leerachtige kussens en rode stiksels zijn als optie verkrijgbaar. Het GR-logo is prominent aanwezig op de voorste hoofdsteunen, startknop, instrumentarium en stuur en er zijn GR SPORT-specifieke gunmetal-kleurige inzetstukken in de deuren en het instrumentenpaneel.

Prestaties

De Yaris Cross heeft met het GA-B-platform een ​​laag zwaartepunt, een zeer stijve carrosserie en een uitgebalanceerde chassis: een bewezen basis voor dynamisch rijgedrag. In de GR SPORT zijn de prestaties verbeterd door de ophanging opnieuw af te stemmen, waardoor de bestuurder een beter stuurgevoel zou krijgen en de auto minder zou overhellen.

Uitrusting

Als top-uitvoering naast de Yaris Cross Adventure, heeft de Yaris Cross GR SPORT een extra standaarduitrusting, waaronder dual-zone climate control, verwarmde voorstoelen, een 9 inch groot scherm voor multimedia en navigatie en privacy glass achter. De GR SPORT is ook uitgerust met Toyota T-Mate: het uitgebreide pakket aan geavanceerde actieve veiligheids- en rijhulpfuncties.

Hybride

De Yaris Cross GR SPORT wordt geleverd met Toyota's driecilinder 1.5-liter Hybrid-motor. De lange cilinderslag van de aandrijflijn, de snelle verbranding, de hoge compressieverhouding van 14:1 en de temperatuur- en drukregeling zorgen ervoor dat de motor een thermisch rendement van 40% behaalt. De CO2- en verbruikscijfers van de Yaris Cross GR SPORT zijn naar verwachting vergelijkbaar met die van de Yaris Cross Adventure.

Vanaf najaar 2022 is de Yaris Cross GR SPORT te bestellen. De prijs wordt op een later moment bekendgemaakt.