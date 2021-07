Toyota start productie Yaris Cross

6 juli 2021 | Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) is begonnen met de productie van de Yaris Cross. Deze compacte SUV met een hoge zit staat op dezelfde basis als de nieuwste Toyota Yaris en is vanaf medio september 2021 bij de Toyota dealer te bezichtigen. De Yaris Cross is nu al vrijblijvend te reserveren op Toyota.nl. De eerste prijzen zijn al bekendgemaakt en beginnen bij 24.395 euro voor de Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort.

De Toyota Yaris Cross is na de huidige, vierde generatie Yaris het tweede model dat op het nieuwe TNGA-B-platform staat (TNGA: Toyota New Global Architecture). Om de productie van zowel de Yaris Cross als de Yaris bij TMMF mogelijk te maken, heeft Toyota 400 miljoen euro extra in de fabriek geпnvesteerd. Hiermee is de productiecapaciteit van de fabriek in Valenciennes opgeschaald naar 300.000 voertuigen per jaar. Er werken inmiddels 5.000 medewerkers.

Toyota heeft de Yaris Cross speciaal ontwikkeld voor de Europese consument die in het B-SUV-segment winkelt. De kennis die Toyota heeft opgedaan met de ontwikkeling van de gelijnde Toyota C-HR vindt ook zijn weg naar de Yaris Cross. Het resultaat is een compacte SUV met een eigen design, hoge zit, meer bodemvrijheid en veel actieve veiligheidssystemen.

Toyota verwacht dat de Hybrid de populairste aandrijflijn van de Yaris Cross wordt. Dit is in lijn met de plannen van Toyota voor een 90 procent hoge elektrificatiemix per 2025. In Nederland kiest al ruim 90 procent van de Yaris-kopers voor de relatief zuinige Hybrid met lage CO2-uitstoot en automaat.

