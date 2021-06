Toyota maakt prijzen Yaris Cross bekend

1 juni 2021 | Toyota heeft de eerste prijzen vrijgegeven van zijn gloednieuwe compacte SUV, de Toyota Yaris Cross. De prijzen beginnen bij 24.295 euro voor de Comfort-uitvoering van de Yaris Cross 1.5 VVT-i benzine met 92 kW/125 pk en handgeschakelde 6-bak. De private leasetarieven van deze uitvoering starten bij 395 euro per maand. Toyota's nieuwe compacte SUV is ook als Hybrid leverbaar en staat vanaf medio september 2021 bij de dealer. Beide aandrijflijnen zijn echter nu al te bestellen in een aantal uitvoeringen, inclusief de gelimiteerde en extra complete First Edition en topuitvoering Launch Edition.

Toyota heeft de Yaris Cross ontwikkeld met het oog op de Europese consument. Hierbij heeft het ontwikkelingsteam gebruikgemaakt van de expertise die Toyota heeft opgedaan met de C-HR en RAV4. De Yaris Cross is breed, maar compact, staat op grote wielen en heeft een hoge zit. Het trekgewicht van de Yaris Cross en Yaris Cross Hybrid bedraagt respectievelijk 1.350 kg en 750 kg met beide 75 kg kogeldruk (voorlopige waarden).

Standaard op de Yaris Cross zijn onder meer airconditioning, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, dagrijverlichting en LED-achterlichten, evenals Safety Sense 2.0. Tot dit veiligheidspakket behoren Automatic High Beam, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert, Lane Trace Assist, Pre-Collision System en Road Sign Assist. De uitvoeringen Executive, Adventure en Launch Edition zijn daarnaast ook uitgerust met een Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert. Elke Yaris Cross is bovendien uitgerust met een centrale airbag tussen de voorstoelen waardoor de veiligheid voor de inzittenden wordt verhoogd.

Ter gelegenheid van het marktdebuut van de Yaris Cross, heeft Toyota de First Edition in het leven geroepen. De koper wordt in de watten gelegd met onder meer een nieuw 9-inch Toyota Smart Connect multimediasysteem met draadloos Apple CarPlay en Android Auto (uniek in het segment) en navigatie met verkeersmeldingen. Het design van de Yaris Cross First Edition wordt kracht bijgezet door 17-inch geborstelde lichtmetalen velgen, privacy glass en LED-verlichting rondom (koplampen, achterlichten, mistlampen voor en knipperlichten). Ook is de Yaris CrossFirst Edition uitgerust met een achteruitrijcamera en Smart Entry met startknop. De prijzen beginnen bij 28.795 euro of 445 euro per maand (Toyota Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland en BTW, en excl. brandsto) met private lease voor de 1.5 VVT-i benzine. Als 1.5 Hybrid beginnen de First Edition-prijzen bij 30.995 euro of 465 euro per maand.

De absolute topuitvoering van de Yaris Cross is de Launch Edition. Gebaseerd op de Adventure, maar meer onderscheidend door zijn interieuraccenten in zwarte pianolak en trendy two-tone exterieurkleur 'Brass Gold' met zwart dak. Volledig lederen stoelbekleding is standaard. Zowel de Adventure als de Launch Edition is altijd uitgevoerd als 1.5 Hybrid met standaard automaat. De prijzen voor de Adventure beginnen bij 35.995 euro of 525 euro per maand. Die van de topuitvoering Launch Edition starten bij 37.695 euro of 545 euro per maand.

De Yaris Cross Hybrid is uitgerust met een 1,5-liter Hybrid-aandrijflijn met 85 kW / 116 pk. De motor is een 3-cilinder Atkinson-benzinemotor, die is ontworpen om wrijving en mechanische verliezen te verminderen en de verbrandingssnelheid te optimaliseren. De prijzen van de instapuitvoeringen van de Yaris Cross Hybrid maakt Toyota later bekend in aanloop naar het moment dat de Yaris Cross in de showroom verschijnt (medio september).

De nieuwe Toyota Yaris Cross staat vanaf medio september 2021 bij de Toyota dealer. Het is vanaf nu mogelijk om op Toyota.nl een vrijblijvende online reservering te plaatsen. Er kunnen ook al bestellingen bij de Toyota dealer geplaatst worden.

Toyota toont Yaris Cross Adventure

29 maart 2021

Toyota introduceert Yaris Cross

23 april 2020