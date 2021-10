Toyota introduceert Yaris Cross Business Editions

28 oktober 2021 | De nieuwe Toyota Yaris Cross is voortaan ook leverbaar als Business en Business Plus. Deze twee uitvoeringen van Toyota's nieuwe compacte SUV in het B-segment combineren een extra uitrusting met een relatief gunstige fiscale waarde. Hiermee zijn ze bedoeld voor zakelijke rijders die voor een zo laag mogelijke bijtelling in een zo compleet mogelijke SUV willen rijden.

Toyota rust de nieuwe Yaris Cross Business standaard uit met onder meer airconditioning (Hybrid: automatische airconditioning), een achteruitrijcamera, Apple CarPlay en Android Auto, 16-inch lichtmetalen velgen, LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten. Optioneel is deze uitvoering uit te breiden met het Toyota Smart Connect Pack. Dit omvat een multimediasysteem met 9-inch touchscreen, zes speakers, realtime navigatie met verkeersmeldingen en handigeop afstand bedienbare functies, zoals het ont- en vergrendelen van de portieren en het in- en uitschakelen van de verlichting. Op de Yaris Cross Hybrid is het ook mogelijk om de auto op afstand te verwarmen of te verkoelen.

Toyota geeft de Yaris Cross Business Plus een completere uitrusting mee. Standaard zijn onder meer LED-technologie voor zowel de richtingaanwijzers (rondom, achter sequentieel) als de mistlampen en koplampen, privacy glass en 17-inch lichtmetalen velgen. Verder is de Business Plus uitgerust met donkere hemelbekleding en Smart Entry. Op het gebied van multimedia biedt deze uitvoering een 9-inch multimediascherm met touchscreen, zes speakers, draadloos Apple CarPlay en Android Auto (uniek in het segment), realtime navigatie met verkeersmeldingen en op afstand bedienbare functies.

Zowel de Yaris Cross Business als de Yaris Cross Business Plus is voorzien van Toyota Safety Sense 2.0. Hiertoe behoren Automatic High Beam, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert, Lane Trace Assist, Pre-Collision System en Road Sign Assist. Elke Yaris Cross is bovendien uitgerust met een centrale airbag tussen de voorstoelen.

Toyota levert de Yaris Cross Business Editions als 1.5 Hybrid (85 kW / 116 pk) met standaard automaat, een uitvoering met een theoretisch brandstofverbruik van 4,4 l/100 km (WLTP) en een CO2-uitstoot vanaf 100 gr/km. De Yaris Cross Business Editions is ook leverbaar als 1.5 VVT-i benzine met 92 kW / 125 pk en handgeschakelde 6-bak. Het trekgewicht van de Yaris Cross benzine bedraagt 1.350 kg en van de Yaris Cross Hybrid 750 kg (beide 75 kg kogeldruk).

De nieuwe Yaris Cross Business is te bestellen vanaf 25.610 euro (fiscale waarde, exclusief kosten rijklaar maken). De netto bijtelling begint bij 174 euro (op basis van de fiscale waarde van de Yaris Cross Business, een bijtellingspercentage van 22% en 37,10% inkomstenbelasting) per maand. De Yaris Cross Business Plus is leverbaar vanaf 27.310 euro (fiscale waarde, exclusief kosten rijklaar maken). Beide nieuwe uitvoeringen zijn vanaf 1 november 2021 te bestellen.

