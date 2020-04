Toyota introduceert Yaris Cross

23 april 2020 | Toyota presenteert de Yaris Cross, een compacte 5-deurs SUV in het B- segment. De Toyota Yaris Cross is speciaal voor de Europese markt ontwikkeld en combineert een onderscheidend design met extra bodemvrijheid en Toyota's nieuwste generatie hybride technologie.

De wielbasis van de Yaris Cross meet 2.560 mm en is daarmee gelijk aan die van de Yaris. Ten opzichte van de Yaris is de Yaris Cross 240 mm langer dankzij een 60 mm langere overhang vóór en 180 mm langere overhang achter. Daarnaast heeft de Yaris Cross in vergelijking met de Yaris een grotere bodemvrijheid (+30 mm) en is de auto 90 mm hoger en 20 mm breder. Het resultaat is meer interieurruimte.

De opzet 'big-small', waarbij Toyota een ruim interieur binnen compacte buitenmaten realiseert, is niet alleen op de nieuwe Yaris, maar zeker ook op de Yaris Cross van toepassing. Het design heeft daarnaast typische SUV-kenmerken zoals een hoge carrosserie en grote wielen.

De Toyota Yaris Cross staat op het nieuwe modulaire voertuigplatform Toyota New Global Architecture (TNGA). Ook de Toyota C-HR, Corolla en RAV4 profiteren van dit platform. Belangrijke voordelen is dat het zeer stijf is en een laag zwaartepunt heeft. Dit betekent: een direct stuurgedrag en een wendbaar karakter. De Yaris Cross staat net als de nieuwe Yaris op het GA-B-platform: een variant van het TNGA-platform speciaal voor modellen in het B-segment.

Net als de pas onthulde nieuwe Yaris en huidige Corolla beschikt de Yaris Cross over Toyota Safety Sense 2, een uitgebreid veiligheidspakket met actieve veiligheidssystemen die veelal standaard zijn. De veiligheidssystemen assisteren de bestuurder en helpen eventuele aanrijdingen te voorkomen dan wel de gevolgen hiervan drastisch te beperken.

De Yaris Cross maakt gebruik van Toyota's meest recente 1,5-liter Hybrid-aandrijflijn met 85 kW / 116 pk. De motor in dit systeem is een driecilinder Atkinson-benzinemotor, die is ontworpen om wrijving en mechanische verliezen te verminderen en de verbrandingssnelheid te optimaliseren. Het resultaat is een hoog koppel bij lage toerentallen en een gunstige brandstofefficiëntie. De thermische efficiëntie van de motor bedraagt 40%, wat hoger is dan bij vergelijkbare dieselmotoren en zorgt voor een sterke brandstofbesparing en een relatief lage CO2-uitstoot. Dit laatste is gunstig voor de Nederlandse markt, aangezien de CO2-uitstoot de hoogte van de aanschafbelasting (BPM) bepaalt. Wat de emissie-efficiëntie betreft: de CO2 -uitstoot zal minder dan 90 g/km bedragen (voorlopig cijfer).

Toyota produceert de nieuwe Yaris Cross net als de nieuwe Yaris bij Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) bij Valenciennes in Noord-Frankrijk. Toyota wil in Europa op jaarbasis ruim 150.000 exemplaren produceren en in het B-SUV-segment een marktaandeel van acht procent realiseren.