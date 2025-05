Toyota maakt prijs Urban Cruiser bekend

De Toyota Urban Cruiser vormt de nieuwe instap van de batterij-elektrische modellen van Toyota. Met zijn stoere en robuuste uiterlijk en het herkenbare 'hammerhead' design en slanke koplampunits is hij direct te herkennen als een van de nieuwe generatie Toyota's.

De Urban Cruiser wordt aangeboden met keuze uit twee batterij-opties: een 49 kWh-versie (bruto) en een grotere 61 kWh-batterij (bruto). Er komen drie uitvoeringen van de Urban Cruiser: Active, Dynamic en Executive. De Urban Cruiser Executive wordt ook leverbaar met All-Wheel Drive.

Active

De Urban Cruiser Active biedt een standaarduitrusting met onder meer Climate Control, Adaptive Cruise Control, Smart Entry & Start, Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit, een warmtepomp, parkeersensoren voor en achter en 18 inch lichtmetalen velgen. Op het gebied van veiligheids- en assistentiesystemen is de Urban Cruiser voorzien aan een uitgebreid pakket veiligheids- en assistentiesystemen, waaronder Blind Spot Monitor, een licht- en regensensor, Pre-collision System met herkenning voor fietsers (dag) en voetgangers (dag+nacht) en Lane Trace Assist.

Op het gebied van multimedia beschikt de Urban Cruiser standaard over een 10,25 inch groot display voor het instrumentarium en een 10,1 inch groot display voor het multimediasysteem en biedt hij een USB-C poort voor- en achterin.

De Urban Cruiser Active beschikt over een 49 kWh batterijpakket (bruto), gekoppeld aan een elektromotor met 106 kW / 144 pk. Snelladen (DC) gaat bij de Urban Cruiser Active met maximaal 80 kW. De Urban Cruiser Active is te bestellen vanaf 32.995 euro (fiscale waarde van 31.980 euro).

Dynamic

Het tweede uitrustingsniveau van de Urban Cruiser, de Dynamic, beschikt niet alleen over meer luxe, maar ook over een groter batterijpakket en een krachtigere elektromotor. Het vermogen stijgt naar 128 kW / 174 pk en het batterijpakket heeft een (bruto) formaat van 61 kWh. Snelladen (DC) gaat bij deze versie met maximaal 125 kW.

De Urban Cruiser Dynamic krijgt een rijkere uitrusting, met daarin onder meer stoelverwarming, stuurwielverwarming en ruitenwisserverwarming. De Urban Cruiser Dynamic is te bestellen vanaf 35.795 euro (fiscale waarde van 34.780 euro).

Executive

De Executive is de topuitvoering van de Urban Cruiser en beschikt net als de Dynamic over het grotere batterijpakket van 61 kWh (bruto) en de 128 kW / 174 pk elektromotor. Van buiten is de Urban Cruiser Executive te herkennen aan de 19 inch lichtmetalen velgen en een vast panoramadak. Optioneel is de Executive leverbaar in een bi-tone kleurstelling met een contrasterend zwart dak.

In het interieur krijgt de Urban Cruiser Executive vegan lederen stoelbekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een draadloze lader voor smartphones en een JBL Premium Audio-systeem met acht speakers.

De Urban Cruiser Executive is leverbaar vanaf 38.295 euro (fiscale waarde 37.280 euro. Deze versie wordt ook geleverd met een 48 kW sterke motor voor de achterwielen. Deze AWD-versie biedt een totaal vermogen van 135 kW / 184 pk en is leverbaar vanaf 39.795 euro (fiscale waarde van 38.780 euro).

Tot tien jaar garantie

Net als voor elke Toyota geldt ook voor de Urban Cruiser een garantietermijn tot 10 jaar of 200.000 kilometer. De voorwaarde die hiervoor wordt gesteld is dat de auto regulier onderhouden wordt door Toyota. Voor het batterijpakket geldt een uitgebreidere garantietermijn tot 300.000 kilometer (voor degradatie tot 70% van de oorspronkelijke netto capaciteit).