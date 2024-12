Toyota introduceert Urban Cruiser

Het design van de Urban Cruiser onderscheidt hem van zijn concurrenten. Hij is ontwikkeld op basis van het thema "Urban Tech" en biedt een eigen uitstraling vanuit elke hoek. De "hammerhead" voorkant - een eigentijds designkenmerk van Toyota - vormt hierbij een belangrijk element. De voor- en achterbumpers zijn krachtig vormgegeven en de opvallende achterverlichting strekt zich uit over de breedte van de achterklep en loopt door in de stoere achterzijde van de auto. Ten opzichte van de Yaris Cross is de Urban Cruiser in alle opzichten net iets groter.

De velgen hebben een diameter van 18 of 19 inch, afhankelijk van de uitvoering, en zijn voorzien van strak vormgegeven wielcovers die gewicht besparen en de aerodynamica van de auto ondersteunen. Een brede waaier aan exterieurkleuren omvat bi-tone opties met een contrasterend zwart dak.

Interieur

De relatief lange wielbasis van de Urban Cruiser (+140 mm in vergelijking met de Yaris Cross) geeft de auto een ruim en veelzijdig interieur. Dankzij een in delen verschuifbare achterbank kan de afstand tussen voor- en achterpassagiers worden aangepast. De stoelen kunnen in een 40:20:40 configuratie worden neergeklapt. Een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel is leverbaar en optioneel is een panoramadak te verkrijgen. De sfeerverlichting biedt 12 verschillende kleuren om de stemming in het interieur aan te passen aan de reis of het tijdstip van de dag.

Multimedia

Het instrumentenpaneel integreert de digitale combimeter van 10,25 inch en het multimediadisplay van 10,1 inch voor de bestuurder. Het multimediasysteem heeft satellietnavigatie die gegevens uit de cloud gebruikt om rekening te houden met de meest recente verkeersinformatie. Het multimediasysteem is ook voorzien van smartphone-integratie. Een JBL Premium audiosysteem is optioneel leverbaar.

De MyToyota app, die eigenaren kunnen gebruiken om de status van de acculading van hun auto te controleren, oplaadstations te vinden en oplaadsessies te plannen en te monitoren, is beschikbaar voor de Urban Cruiser. Met de app is ook de locatie van de auto te zien, zijn de portieren op afstand te openen en is de auto voor te verwarmen of te koelen door middel van Remote Climate Control.

Veiligheids- en assistentiesystemen

Alle uitvoeringen van de Urban Cruiser profiteren van een pakket actieve veiligheids- en bestuurdersassistentiesystemen, die helpen bij het herkennen en vermijden van een groot aantal veelvoorkomende ongevallenrisico's. Kenmerken zijn onder andere een pre-collision systeem, adaptieve cruise control, lane departure alert en lane keep assist. Een 360-graden camerasysteem geeft de bestuurder een volledig zicht op de omgeving bij het manoeuvreren op ruw terrein of het parkeren in krappe ruimtes.

Nieuw platform

De Urban Cruiser is gebouwd op een nieuw platform, speciaal voor batterij-elektrische voertuigen. Het is sterk maar licht en claimt een ruim interieur met ingebouwde bescherming voor de hoogspanningsonderdelen van de auto. Door het ontwerp van de structuur zijn er geen dwarsbalken in de vloer nodig, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor de batterij.

Een van de belangrijkste kwaliteiten van de nieuwe Urban Cruiser is de beschikbaarheid van vierwielaandrijving. De toevoeging van een 48 kW sterke motor aan de achteras zorgt voor stabiele en veilige prestaties op losse en gladde oppervlakken.

Het systeem biedt ook Downhill Assist Control en een Trail Mode die een spinnend wiel detecteert en afremt, terwijl het aandrijfkoppel naar het tegenoverliggende wiel wordt geleid. Het model met voorwielaandrijving beschikt over een "sneeuwmodus" die het aandrijfkoppel regelt om wielslip op besneeuwde wegen te verminderen.

Elektrische auto

De elektrische Urban Cruiser wordt aangeboden met twee verschillende batterijen: een van 49 kWh en een van 61 kWh. In beide batterijen wordt er gebruikgemaakt van lithium-ijzerfosfaattechnologie, met als voordelen duurzaamheid, veiligheid en lagere kosten. De acceleratie is snel en lineair, zowel bij het wegrijden als bij het inhalen.

Een 49 kWh batterij zal exclusief beschikbaar zijn in de FWD versie, voor een vermogen van 106 kW / 144 pk. Daarnaast is er een tweede voorwielaangedreven versie met een 61 kWh batterij met een vermogen van 128 kW / 174 pk. Als authentieke SUV wordt de Urban Cruiser ook aangeboden met vierwielaandrijving. In deze versie levert de 61 kWh batterij 135 kW / 184 pk.

Alle Urban Cruiser-versies zijn uitgerust met een energiebesparende warmtepomp voor het airconditioningsysteem en handbediende voorverwarming van de accu om de prestaties in koudere omstandigheden te optimaliseren.