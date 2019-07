Toyota kondigt elektrische Proace aan

8 juli 2019 | Toyota kondigt een groeiplan aan voor lichte bedrijfswagens in Europa. Om de plannen kracht bij te zetten, introduceert Toyota een nieuwe merkstrategie onder de naam Toyota Professional. Naast de Hilux en de PROACE familie breidt Toyota zijn gamma aan LCV's (Light Commercial Vehicles) uit met volledig elektrische versies van de PROACE, inclusief de PROACE CITY; de nieuwste en meest compacte versie uit de bedrijfswagenreeks.

De toenemende zorgen over de klimaatverandering en luchtkwaliteit leiden in veel Europese steden tot nieuwe, lage-emissievoorschriften. Hierdoor veranderen de behoeften en prioriteiten van gebruikers van lichte bedrijfswagens, vooral in stedelijke gebieden. Toyota introduceert volledig elektrische versies (Battery Electric Vehicle, BEV) van de PROACE en nieuwe PROACE CITY (een Compact Duty Van; CDV). De bestelwagens komen respectievelijk in 2020 en 2021 naar Nederland.

Toyota heeft als merk een langetermijnvisie naar nul voertuigemissies en zal onverminderd blijven inzetten op een breed pakket van elektrische aandrijfvormen, zoals:

via brandstof opladend hybride elektrisch

plug-in hybride elektrisch

batterij elektrisch

brandstofcel elektrisch (waterstof).

Vanaf 2020 zal Toyota starten met de uitrol van volledig batterij elektrische voertuigen met meer dan 10 modellen wereldwijd.

Toyota maakt een bewuste keuze om haar eerste volledig elektrische auto in Nederland te introduceren in het bestelwagensegment. Binnen het streven naar zero emissions in 2050, is er op korte termijn enorm veel winst te behalen in de grootstedelijke gebieden. Met name de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) en fijnstof kan fors teruggebracht worden wanneer bestelwagens niet meer op diesel rijden, maar volledig geëlektrificeerd worden. Volgens Topsector Logistiek (CE Delft april 2017) wordt 24% van alle stikstofstofoxiden en zelfs 34% van alle fijnstofuitstoot komt voor rekening van bestelwagens met dieselmotoren. Deze zijn veelal dagelijks binnen de stad op weg. Met de toename van online bestellingen (zo'n 10 procent alleen al in 20182) een belangrijke trend. Een volledig elektrische bestelwagen gaat direct bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in onze steden.

Het productoffensief van Toyota is voor het merk het uitgelezen moment om een nieuwe merkstrategie voor lichte bedrijfswagens te presenteren onder de naam Toyota Professional. Dit initiatief gaat leiden tot volledige focus en toewijding bij de Toyota Professional Bedrijfswagencentrums. Een nieuw showroomconcept, speciaal opgeleide dealermedewerkers, diverse showroommodellen en een nieuwe Toyota Professional website zorgen voor een speciale LCV-klantbeleving.