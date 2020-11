Toyota introduceert PROACE VERSO Electric

17 november 2020 | Toyota introduceert de PROACE SHUTTLE en PROACE VERSO Electric modellen. Deze volledig elektrische personenbussen bieden plaats aan maximaal negen inzittenden en komen in maart 2021 op de markt. Bestellen kan per direct. Toyota voegt de PROACE SHUTTLE en VERSO Electric modellen toe aan de al bestaande PROACE Electric, een serie bedrijfswagens die ook volledig batterij elektrisch is. De nieuwe PROACE VERSO Electric is vanwege zijn emissievrije aandrijflijn bedoeld voor personenvervoer in steden, vooral in steden die er milieuzones op na houden.

De Toyota PROACE SHUTTLE en VERSO Electric bieden met hun volledig elektrische aandrijflijn legio voordelen in met name stedelijke gebieden. Zoals een positief effect op de lokale luchtkwaliteit, vooral in vergelijking tot gelijkwaardige personenbussen die op diesel rijden. Daarbij is de PROACE VERSO Electric een stuk stiller. Met de nieuwe PROACE SHUTTLE Electric wil Toyota naar eigen zeggen een rol van betekenis spelen wat betreft slim en zero-emission contractvervoer. Daarom komt voor de PROACE SHUTTLE Electric ook een taxi-ombouw beschikbaar. Hierbij zorgt Toyota voor de ombouw voor taxigebruik inclusief een groot panoramisch dak. Veilig zero-emission vervoer van schoolkinderen komt met de PROACE VERSO Electric binnen handbereik.

Toyota levert de nieuwe PROACE VERSO Electric met de keuze uit twee batterijpakketten (lithium-ion) die de 100% elektrische personenbus een theoretische actieradius geven tot 330 kilometer (WLTP). Standaard is elke PROACE SHUTTLE of VERSO Electric voorzien van een 3-fasen lader van 11kW. Toyota biedt verder de keuze uit drie carrosserielengtes (Compact, Medium en Long) en meerdere uitrustingsniveaus. Verder is de PROACE VERSO Electric uitgerust met de nieuwste generatie Toyota Safety Sense waaronder tal van actieve veiligheidssystemen vallen.

Het lithium-ion batterijpakket van de PROACE VERSO Electric heeft een capaciteit van 50 of 75 kWh. De volledig elektrische actieradius bedraagt 230 respectievelijk 330 kilometer (WLTP). Het vermogen van de elektromotor is in beide gevallen 100 kW/136 pk. Het maximumkoppel bedraagt 260 Nm. De maximumsnelheid is begrensd op 130 km/uur.

Het batterijpakket is onder de wagenvloer geïntegreerd waar het geen ruimte van het passagierscompartiment en de bagageruimte inneemt. Het laadvolume met alle zitplaatsen in gebruik bedraagt 280 (Compact), 640 (Medium) of 1.060 (Long) liter. Afhankelijk van de carrosserielengte en uitrustingsniveau biedt het interieur een zitplaats aan vijf tot en met negen personen. De tweede zitrij is in de verhouding 60:40 neerklapbaar. Daardoor is de toegang tot de derde zitrij gemakkelijk en kan meer bagageruimte gecreëerd worden. Het trekgewicht (geremd) bedraagt een ton.

Toyota geeft op het batterijpakket een garantietermijn tot 15 jaar of 1.000.000 kilometer (tot 75 procent van de capaciteit), zodat klanten zich geen zorgen hoeven te maken over de betrouwbaarheid en duurzaamheid van hun PROACE VERSO Electric. Voorwaarde is dat de PROACE VERSO Electric bij de Toyota dealer in onderhoud is. In het geval van een onverwachte lege batterij zorgt Toyota ervoor dat de klant bij een oplaadpunt komt.

Bij publieke laadpunten kan er geladen worden met 1 fase tot 7,4 kW en onder 3 fasen tot 11 kW. In circa 7 uur is daarmee de 75 kWh batterij weer volledig volgeladen. Snelladen via de CCS2 aansluiting behoort eveneens tot de standaard mogelijkheden. Daarnaast zijn beide modellen in staat om veel energie terug te winnen tijdens uitrollen en afremmen waardoor de range weer langer wordt.

De PROACE VERSO Electric sluit aan bij luxe MPV modellen en VIP vervoer. De uitrusting omvat smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto, een 7-inch multimedia touchscreen, digitale radio (DAB+), stoelverwarming, automatisch inklapbare buitenspiegels, een elektronische handrem en keyless entry. Tot de opties behoren onder andere automatic airconditioning control en satellietnavigatie.

Model specifiek uitrustingsdetail zijn de versnellingshendel waarmee kan worden gekozen uit Park, Reverse, Neutral, Drive en Regenerative Braking en de keuze uit drie rijstanden, namelijk Eco, Normal en Power. In het instrumentarium ziet de bestuurder van de PROACE VERSO Electric onder meer de status van het batterijpakket.

De PROACE VERSO Electric kan worden uitgerust met de nieuwste generatie Toyota Safety Sense. Dit pakket actieve veiligheidssystemen bestaat uit een Pre-Collision System met voetgangersdetectie, full-range Cruise Control, Lane Departure Alert, Automatic High Beam en Road Sign Assist. Verder zijn leverbaar parkeersensoren voor en achter, een 180 graden achteruitrijcamera en, op de luxere uitvoeringen, een Blind Spot Monitor.

