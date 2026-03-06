Toyota verlaagt prijzen elektrische auto's

Na de lancering van de nieuwe Toyota bZ4X wordt het aanbod van elektrische SUV's van Toyota dit jaar verder uitgebreid. Zo staat de nieuwe Urban Cruiser nu in de showroom en volgt volgende maand de Toyota C-HR+. In juni volgt de grote bZ4X Touring, waarmee Toyota in alle zakelijke populaire segmenten een model heeft. Om de overstap naar een elektrische Toyota extra aantrekkelijk te maken, zijn de prijzen van alle zakelijk populairste uitvoeringen tijdelijk met 1.000 euro verlaagd.

Urban Cruiser Dynamic

De Urban Cruiser vormt het nieuwe startpunt van Toyota's elektrische SUV's. Als Dynamic is de Urban Cruiser voorzien van het 61,1 kWh batterijpakket en de elektromotor met een vermogen van 128 kW / 174 pk. Daarmee heeft de Urban Cruiser een actieradius tot 426 kilometer (WLTP gemengde cyclus).

Tijdelijk is de Urban Cruiser Dynamic 1.000 euro voordeliger en start de prijs bij 34.795 euro (fiscale waarde van 33.750 euro). De Urban Cruiser is leverbaar vanaf 32.995 euro (fiscale waarde van 31.950 euro).

Toyota C-HR+ First Edition

Halverwege maart staat de C-HR+ bij de Nederlandse Toyota-dealers. De nieuwe SUV komt in het hart van het zakelijk populaire C-segment. Met drie verschillende aandrijflijnen en een actieradius tot 607 kilometer (WLTP gemengde cyclus) spreekt de Toyota C-HR+ een brede groep klanten aan.

Tijdelijk is de Toyota C-HR+ First Edition lager geprijsd. Deze uitvoering is nu te bestellen voor 42.995 euro (fiscale waarde 41.760 euro), waarmee hij 1.000 euro voordeliger is dan normaal. Hij heeft een 165 kW / 224 pk sterke eAxle die zijn kracht haalt uit een 77 kWh batterijpakket. Standaard beschikt hij over een 14-inch multimediadisplay, Climate Control met twee zones, 18-inch lichtmetalen velgen, stoelverwarming voor de voorstoelen en stuurverwarming. Ook beschikt hij over een pakket aan veiligheids- en assisentiesystemen met onder meer Blind Spot Monitor, Lane Trace Assist en Safe Exit Assist.

De Toyota C-HR+ is leverbaar vanaf 37.995 euro (fiscale waarde 36.760 euro) voor de Dynamic Limited Edition.

bZ4X Dynamic

De Toyota bZ4X is gewijzigd voor modeljaar 2026. Met een nieuw frontdesign heeft de auto nu een herkenbaar familiegezicht gekregen en onderhuids zijn de efficiëntie en het comfort verbeterd. De bZ4X is net als de Toyota C-HR+ leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen, met vermogens van 125 kW / 170 pk tot 252 kW / 343 pk.

De populairste versie is de Dynamic, die nu leverbaar is vanaf 44.995 euro (fiscale waarde 43.760 euro). Deze versie combineert het luxe uitrustingsniveau met een actieradius tot 569 kilometer (WLTP gemengde cyclus), dankzij de 73,1 kWh batterij en 165 / 224 pk sterke eAxle die de voorwielen aanstuurt.

bZ4X Touring Executive AWD

In mei wordt de ruime bZ4X Touring in Nederland verwacht. De bZ4X Touring beschikt over een 74,7 kWh batterij, waarmee hij een maximale actieradius haalt tot 591 kilometer als voorwielaangedreven Dynamic met 167 kW / 227 pk sterke eAxle. Deze versie is leverbaar vanaf 48.995 euro (fiscale waarde van 47.760 euro).

Tijdelijk is de topversie van de bZ4X Touring, de Executive AWD, in prijs verlaagd. Deze versie beschikt over de krachtigste batterij-elektrische aandrijflijn van Toyota op dit moment, met 280 kW / 380 pk. Dankzij het All-Wheel Drive-systeem en een trekgewicht tot 1.500 kilogram is de bZ4X Touring Executive AWD geschikt voor caravan-vakanties. De bZ4X Touring Executive AWD is leverbaar vanaf 56.995 euro (fiscale waarde van 55.760 euro).

Korting op thuislaadoplossing

Naast de prijsverlagingen voor populaire uitvoeringen die op de zakelijke markt zijn gericht, heeft Toyota tijdelijk ook de prijzen verlaagd van de thuislaadoplossingen. Zo is er al een thuislaadoplossing vanaf 1.450 euro inclusief BTW, 500 euro voordeliger dan normaal.