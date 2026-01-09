Toyota maakt prijs HiLux EV bekend

De batterij-elektrische Hilux beschikt over een lithium-ionbatterij van 59,2 kWh (bruto) die tussen het ladderchassis is weggewerkt. Zo behoudt de Hilux zijn terreincapaciteiten en is de batterij goed beschermd. De eAxles voor en achter bieden permanente vierwielaandrijving, met 205 Nm koppel aan de voorzijde en 268,6 Nm aan de achterzijde. Het Multi-Terrain Select-systeem dat de voertuigprestaties aanpast aan verschillende soorten terreinomstandigheden via rem- en koppelregeling is standaard. Dit is te vergelijken met lage gearing (L4) van een conventioneel aangedreven Hilux. De batterij-elektrische Hilux heeft een maximaal laadvermogen tot 740 kg en een geremd trekgewicht van maximaal 1.600 kg.

Het rijbereik in de WLTP gemengde cyclus bedraagt maximaal 257 kilometer. In de stadscyclus, waarbij de gemiddelde snelheid lager ligt, bedraagt het maximale WLTP-rijbereik 380 kilometer. Met DC-snelladen is de Toyota Hilux onder ideale omstandigheden binnen 30 minuten van 10 naar 80% te laden.

Hilux Challenger

De batterij-elektrische Hilux wordt geleverd in twee verschillende uitvoeringen. De Hilux Challenger is voorzienvan automatische airconditioning, een warmtepomp voor efficiënte verwarming in koude omstandigheden, luxe stoffen bekleding, stoelverwarming voor de voorstoelen, stuurwielverwarming, LED-koplampen en 17-inch lichtmetalen velgen die speciaal voor de batterij-elektrische Hilux zijn ontworpen.

Het interieur van de Hilux heeft een duidelijke invloed van het interieur van de Land Cruiser. De bestuurder heeft een 12,3 inch digitaal instrumentarium en centraal op het dashboard is het 12,3-inch touchscreen voor het Toyota Smart Connect multimediasysteem met vier speakers. Op het gebied van veiligheids- en assistentiesystemen beschikt de Hilux Challenger over het Toyota Safety Sense-pakket, met onder meer Pre-Collision System met bestuurdersmonitor, Full Range Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor (dodehoeksensoren), Lane Trace Assist (rijbaanassistentie), intelligente parkeersensoren voor en achter en Safe Exit Assist dat kijkt of de bestuurder en passagiers veilig uit kunnen stappen.

De Hilux Challenger is te bestellen vanaf 69.395 euro inclusief BTW en BPM (fiscale waarde 68.305 euro).

Hilux Professional

Het meest luxe uitrustingsniveau van de Hilux is de Professional. Van buiten is hij te herkennen aan een hoogglans paneel tussen de koplampen, een zilverkleurige skidplate aan de voorkant, privacy glass voor de achterste zijruiten en achterruit en LED-verlichting rondom. Van binnen krijgt de Hilux Professional een luxueuzer interieur, met synthetisch lederen bekleding, elektrische stoelverstelling voor de bestuurdersstoel, een draadloze telefoonlader en 8 speakers voor het multimediasysteem.

Parkeren en manoeuvreren wordt gemakkelijker door de Panoramic View Monitor, waarmee in 360 graden rond de auto te kijken is. Dit is ook handig in onoverzichtelijke situaties in het terrein.

De Hilux Professional is te bestellen vanaf 72.995 euro inclusief BTW en BPM (fiscale waarde 71.905 euro).