Toyota introduceert ProAce Max

Laden en lossen is eenvoudig dankzij deuren over de volledige hoogte en een vierkante opening met lage drempel voor een gemakkelijke toegang. Voor het eerst bij een Toyota openen de deuren 270 graden, waardoor de laadruimte langs de stoeprand en de toegang tot de cabine worden gemaximaliseerd.

Bereik, laad- en trekvermogen

De nieuwste batterij-elektrische technologie biedt een theoretische actieradius tot 420 km (WLTP). Daarnaast biedt de ProAce Max een hoog laad- en trekvermogen. Precieze details hierover volgen in een later stadium. Het ProAce Max-platform is geschikt voor ombouwmogelijkheden. Hij is verkrijgbaar in een- of drieweg kipper- en dropside-configuraties, inclusief de optionele Chassis, Platform en Crew Cab lay-out met twee rijen zitplaatsen.

Tien jaar garantie

Net als voor elke Toyota geldt ook voor de nieuwe Toyota ProAce Max tien jaar garantie, zolang de auto in onderhoud is bij de officiële Toyota-dealer of Erkend Reparateur. Tien jaar garantie geldt ook op het batterijpakket van de batterij-elektrische ProAce Max.

ProAce modellengamma

Samen met de lancering van de nieuwe ProAce Max krijgt ook het ProAce-modellengamma een ingrijpende wijziging met een nieuw familiegezicht voor de modellen. Zowel de ProAce CITY als ProAce WORKER, zoals de opvolger van de in 2016 geïntroduceerde ProAce heet, krijgen daarnaast de nieuwste generatie batterij-elektrische technologie. Hiermee krijgen beide modellen meer elektrisch bereik.