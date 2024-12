Toyota maakt prijzen Proace Max bekend

Als bestelwagen hebben klanten de keuze uit zes verschillende formaten, gebaseerd op twee wielbasisopties (3.450 mm en 4.035 mm), drie lengtes (5.413 mm, 5.998 mm en 6.363 mm) en drie hoogtes (2.254 mm, 2.524 mm en 2.764 mm). Deze combinaties bieden een laadruimtevolume van 10 m3 tot 17 m3, met genoeg ruimte om tot vijf europallets te vervoeren.

Vier uitrustingsniveaus

De Proace Max wordt in combinatie met de dieselmotoren aangeboden in vier verschillende uitrustingsniveaus:

Comfort: Dit is de standaarduitrusting, die bestaat uit onder meer airconditioning, een 5 inch touchscreen, audiobediening op het stuurwiel, cruise control en alle gangbare veiligheids- en assistentiesystemen: Hill-start Assist Control (HAC), Intelligent Speed Assist (ISA), Lane Departure Alert (LDA), Lane Trace Assist (LTA), Parkeer- & manoeuvreerhulp, parkeersensoren achter, Pre-Collision System met fietsers- (dag) en voetgangersdetectie (dag & nacht). De Proace Max beschikt als Comfort daarnaast over een licht- en regensensor, automatisch grootlicht, 4 speakers en een gekoeld dashboardkastje. Een reservewiel en trekhaakvoorbereiding zijn eveneens standaard. Deze uitvoering is te bestellen vanaf 45.358 euro incl. BPM (exclusief BTW).

Challenger: Deze uitvoering breidt het uitrustingsniveau van de Comfort uit met meer luxe, met onder meer een 7 inch multimediasysteem met Apple Carplay en Android Auto, luxe stoffen bekleding, een opklap- en draaibare tafel, opbergruimte boven de voorruit en onder de bestuurdersstoel. Een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen maakt parkeren gemakkelijker. Deze uitvoering is te bestellen vanaf 47.933 euro incl. BPM (exclusief BTW).

Navigator: Als Navigator krijgt de Proace Max een groter display voor het multimediasysteem. Het 10 inch grote touchscreen bevat ook een navigatiesysteem met Over-the-Air-updates. De buitenspiegels zijn elektrisch inklapbaar en voorzien van Blind Spot Monitor en het comfort wordt vergroot door de toevoeging van Adaptive Cruise Control en automatische airconditioning. De Navigator is leverbaar vanaf 50.233 euro incl. BPM (exclusief BTW).

Professional: Als topversie van de Proace Max voegt de Professional nog net wat luxe extra's toe, zoals bumpers in de carrosseriekleur, een draadloze telefoonlader en Bi-LED-koplampen. Een digitale binnenspiegel en parkeersensoren voor verhogen de veiligheid verder. De Proace Max Professional is leverbaar vanaf 54.978 euro incl. BPM (exclusief BTW).

Proace Max Electric

Naast de dieselversies wordt de Proace Max ook geleverd als 205 kW (270 pk) krachtige Proace Max Electric. Met een 110 kWh batterij biedt de batterij-elektrische versie een theoretisch rijbereik tot 420 kilometer. De Proace Max Electric is leverbaar vanaf de Challenger-uitvoering en is de bestellen vanaf 55.300 euro (exclusief BTW). Vanaf de Navigator-uitvoering beschikt de Proace Max Electric bovenop de bovengenoemde uitrusting ook over stoelverwarming en voorruitverwarming. Deze uitvoering is te bestellen vanaf 57.500 euro incl. BPM (exclusief BTW).

Net als voor alle andere bedrijfswagens en personenwagens biedt Toyota tot tien jaar of 200.000 kilometer garantie bij onderhoud door een Toyota-dealer of erkend reparateur. Op de batterij van de Proace Max Electric geldt tot tien jaar of 300.000 kilometer garantie.

Eind januari 2025 worden de eerste exemplaren van de nieuwe Toyota Proace Max in Nederland verwacht.