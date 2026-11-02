Toyota introduceert Adventure Editions

De Toyota Yaris Cross Adventure Edition is uitgerust met de Hybrid 130-aandrijflijn met 96 kW/130 pk. Deze uitvoering krijgt een Adventure-badge op de B-stijl, Adventure-striping op de achterklep en zwarte Toyota-logo's. Spatlappen voor en achter, rubberen vloermatten en Adventure-dorpelinstaplijsten maken de uitrusting compleet. Ook een trekhaak met afneembare kogel is standaard.

De Yaris Cross Adventure Edition is leverbaar vanaf 36.895 euro.

Toyota Urban Cruiser Adventure Edition

De volledig elektrische Toyota Urban Cruiser Adventure Edition combineert een 61,1 kWh-batterij met een elektromotor van 128 kW/174 pk. De actieradius bedraagt tot 426 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

De Adventure Edition onderscheidt zich met een Adventure-badge op de B-stijl, Adventure-striping op de achterklep en zwarte Toyota-logo's. Standaard zijn verder spatlappen voor en achter, Adventure-dorpelinstaplijsten, rubberen vloermatten en een RVS-dorpellijst voor de bagageruimte. Een trekhaak met afneembare kogel behoort eveneens tot de uitrusting.

De Urban Cruiser Adventure Edition is er vanaf 37.595 euro.

Toyota Corolla Cross Adventure Edition

Ook de Corolla Cross Adventure Edition is te herkennen aan de Adventure-badge op de B-stijl, Adventure-striping op de achterklep en een zwart Toyota-logo op de achterklep. Daarnaast zijn spatlappen voor en achter, Adventure-dorpelinstaplijsten en rubberen vloermatten standaard. Net als de Yaris Cross en Urban Cruiser beschikt ook de Corolla Cross Adventure Edition over een trekhaak met afneembare kogel.

Voor de Toyota Corolla Cross Adventure Edition is er keuze uit twee hybride aandrijflijnen. De Hybrid 140 met 103 kW/140 pk is er vanaf 44.295 euro. De Hybrid 180 met 132 kW/180 pk kost 46.295 euro.

Toyota bZ4X Adventure Edition

De volledig elektrische Toyota bZ4X Adventure Edition is standaard voorzien van All-Wheel Drive. De aandrijflijn levert 252 kW/343 pk en de batterij heeft een bruto capaciteit van 73,1 kWh. De actieradius bedraagt tot 515 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Aan de buitenzijde is ook deze uitvoering herkenbaar aan de Adventure-badge op de B-stijl, Adventure-striping op de achterklep, zwarte Toyota-logo's, spatlappen voor en achter en de trekhaak met afneembare kogel. Adventure-dorpelinstaplijsten en rubberen vloermatten trekken de avontuurlijke look door naar het interieur.

De bZ4X Adventure Edition AWD is te bestellen vanaf 49.995 euro.

Toyota bZ4X Touring Adventure Edition

De Toyota bZ4X Touring Adventure Edition AWD combineert All-Wheel Drive met een vermogen van 280 kW/380 pk. Dankzij de batterij met een bruto capaciteit van 74,7 kWh bedraagt de actieradius tot 528 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Ook deze Adventure Edition krijgt een Adventure-badge op de B-stijl, Adventure-striping op de achterklep en zwarte Toyota-logo's. De praktische extra's bestaan uit spatlappen voor en achter, rubberen vloermatten en een trekhaak met afneembare kogel. Adventure-dorpelinstaplijsten maken de uitvoering compleet.

De bZ4X Touring Adventure Edition AWD is leverbaar vanaf 54.995 euro.