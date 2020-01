Toyota introduceert 2e generatie Mirai

14 januari 2020 | In 2014 presenteerde Toyota de brandstofcelauto Mirai. Hiermee liep Toyota voorop. Met de tweede generatie van het geavanceerde Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) brengt Toyota zijn brandstofceltechnologie op een hoger plan. Met de tweede generatie levert Toyota het bewijs dat brandstofceltechnologie geen obstakel hoeft te zijn voor de ontwikkeling van een auto die er aantrekkelijk uitziet en rijplezier biedt. De nieuwe Toyota Mirai komt begin 2021 naar Nederland.

De nieuwe Mirai is uitgerust met drie waterstoftanks, één grote en twee kleinere. Hiermee neemt de capaciteit met ongeveer een kilogram waterstof toe in vergelijking tot de eerste generatie Mirai.

De nieuwe Toyota Mirai is direct te herkennen aan zijn onderscheidende exterieurdesign met lage lijnen, elegante proporties, gestroomlijnde carrosserie en grote 20-inch wielen. In het ruime, moderne interieur heerst een comfortabele sfeer die het gevoel geeft dat dit een auto is waarmee het heel aangenaam reizen is. Belangrijke elementen die hieraan bijdragen zijn een 12,3-inch centraal display en een instrumentenpaneel dat zich als het ware om de bestuurder heen vouwt. In tegenstelling tot de vorige Mirai biedt de nieuwe generatie plaats aan vijf personen, in plaats van vier.

Het feit dat de volgende Toyota Mirai op Toyota's nieuwe modulaire voertuigplatform (TNGA, Toyota New Global Architecture) met achterwielaandrijving staat, gaf de ontwerpers de vrijheid om een emotioneler en meer onderscheidend design te realiseren. Het platform is van meet af aan geschikt gemaakt voor brandstofceltechnologie. Het geeft meer bodystijfheid en heeft een extra laag zwaartepunt wat bijdraagt aan een directe respons voor de bestuurder en meer rijplezier.

Eind 2020 moeten er in Nederland ongeveer 17 waterstoftankstations zijn, voldoende voor een landelijk dekkend netwerk. In Duitsland wordt het aantal stations waar waterstof getankt kan worden de komende twee jaar uitgebreid naar 130. Op dit moment zijn dat er ruim 75.