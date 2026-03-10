Toyota en Vattenfall maken terugverdienen makkelijker

Toyota en Vattenfall bieden samen een laadoplossing via Toyota Oplaadservice voor thuis, onderweg of op de zaak. De thuislaadpunten zijn uitgerust met Dynamic Load Balancing en voorzien van een gecertificeerde MID-meter, waardoor de energiekosten kunnen worden verrekenen is voor zakelijke rijders. Samen met Vattenfall breiden de Toyota Oplaadservice nu uit met het TijdPrijs energiecontract en de Vattenfall Energieapp met de Slim laden functie.

De auto, het thuislaadpunt en eventuele zonnepanelen worden aangestuurd via de Vattenfall Energieapp. De gebruiker sluit de auto aan op het thuislaadpunt en geeft in de energieapp aan wanneer de auto weer geladen moet zijn. De energiebehoefte wordt berekend aan de hand van de batterijstatus, de te verwachte zonne-energie (op basis van de weersvoorspelling) en de dalurentarieven uit het Vattenfall TijdPrijs energiecontract.

Het zogenaamde "TijdPrijs"-energiecontract vormt een basis waarin energieprijzen voor een jaar zijn vastgesteld. Hierin bestaan vastgestelde tijdsblokken waarbinnen opladen goedkoper of zelfs gratis is (met uitzondering van de energiebelasting), zoals bijvoorbeeld in het zomertijdvak in weekendblokken.

Hiermee is het mogelijk om bij te dragen aan een stabiel energienet. Toyota-rijders kunnen actief bijdragen door vooral op te laden op de momenten dat de energievraag laag is. Bij het inpluggen van de auto wordt het laden vanuit de Vattenfall Energieapp gecontroleerd uitgevoerd en zoveel mogelijk buiten de energiepiek opgeladen. Hiervoor ontvangt de gebruiker 2,5 cent per slim geladen kWh.

Thuislaadcashback met ERE

De slimme lader van de Toyota Oplaadservice beschikt over een gecertificeerde MID-meter. Elke hiermee geladen kWh wordt geregistreerd en wanneer de klant zich hiervoor bij Vattenfall aanmeldt, omgezet in Emissie Reductie Eenheden (ERE). Klanten die gebruikmaken van deze Thuislaadcashback krijgen tenminste 5 cent per kWh uitgekeerd. Dit bedrag kan verder oplopen als de certificaten meer waard blijken te zijn. De ERE-vergoeding kan de gebruiker optellen bij de vergoeding voor Slim laden. De Thuislaadcashbacks leveren samen volgens Toyota en Vattenfall 7,5 cent per slim geladen kWh bonus op.