Toyota introduceert nieuwe uitvoeringen Land Cruiser

De Navigator onderscheidt zich visueel door de klassieke ronde Land Cruiser-koplampen (bekend van de gelimiteerde First Edition), dakrails en een nieuwe Smoky Blue lak, exclusief voor deze uitvoering. Hij staat op 18-inch lichtmetalen velgen en is uitgerust met diverse systemen die zorgen voor controle op uitdagend terrein. Denk aan een elektronisch sperdifferentieel achter, Toyota's Stabiliser Disconnect Mechanism (dat de voorste stabilisatorstang ontkoppelt voor meer wieluitslag op ruw en rotsachtig terrein), Downhill Assist Control en Crawl Control. Daarnaast zijn een Multi-Terrain Monitor en Panoramic View Monitor aanwezig, zodat de bestuurder volledig zicht heeft op de omgeving rondom en onder het voertuig. De uitrusting omvat verder een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, het Toyota Smart Connect + multimediasysteem met 12,3-inch touchscreen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een gekoelde opbergbox in de middenconsole.

Opties voor de Navigator zijn onder meer een interieur met zeven zitplaatsen en een schuifdak.

Professional

De nieuwe Professional verhoogt het comfortniveau in het interieur met elektrisch verstelbare voorstoelen (bestuurder en passagier) en geïntegreerde stoelverwarming en -ventilatie voor zowel de voorstoelen als de buitenste zitplaatsen achterin, uitgevoerd in leder. Een premium JBL-audiosysteem met 14 speakers zorgt voor hoogwaardige audio, terwijl de bestuurder profiteert van een head-up display en een digitale binnenspiegel. Ook een schuifdak en 20-inch lichtmetalen velgen maken deel uit van de uitrusting. Specifiek voor de Professional wordt het elektronische sperdifferentieel achter vervangen door een Torsen®-differentieel met beperkte slip voor betere rijeigenschappen op de weg.

De optielijst van de Professional omvat onder meer een panoramadak (in plaats van het schuifdak) en de mogelijkheid tot een zevenzitsconfiguratie.

Drive Mode Select standaard

Zowel de Navigator als de Professional zijn uitgerust met een verwarmd stuurwiel, dual-zone klimaatregeling en het Drive Mode Select-systeem, waarmee de rijprestaties kunnen worden aangepast aan verschillende rijomstandigheden.

De nieuwe uitvoeringen zijn vanaf het voorjaar van 2026 te bestellen. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 worden de eerste exemplaren in Nederland verwacht.