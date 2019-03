Toyota maakt prijs Camry bekend

11 maart 2019 | Na 15 jaar afwezigheid keert de Toyota Camry terug op de Nederlandse markt. De grote sedan is uitgerust met een hybride aandrijflijn die bestaat uit een 2,5-liter viercilinder benzinemotor, elektromotor en automaat met een gecombineerd vermogen van 160 kW / 218 pk. De prijzen beginnen bij 39.995 euro. De uitrusting omvat veel actieve veiligheid, 17-inch lichtmetalen velgen, een 7-inch multimediasysteem, climate control met luchtzuiverende Nanoe-technologie en een achteruitrijcamera.

De nieuwe Toyota Camry staat op een nieuw voertuigplatform, Toyota New Global Architecture-K (TNGA-K). Belangrijke kenmerken zijn het lage zwaartepunt en een hoge stijfheid. Dit zou resulteren in een meer betrokken zitpositie, meer rijdynamiek en een meer precieze besturing. Veiligheid wordt hierbij niet vergeten; Toyota rust de nieuwe Camry vanaf het eerste uitrustingsniveau Active standaard uit met het veiligheidspakket Toyota Safety Sense. Dit omvat onder andere een Pre-Collision System met voetgangersdetectie, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert inclusief stuurassistentie en Automatic High Beam.

Toyota levert de nieuwe Camry ook als Dynamic, vanaf 41.995 euro. Bovenop de uitrusting van de Active is deze uitvoering voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen, een 8-inch multimediasysteem met navigatie, spraakherkenning en zes speakers, LED-mistlampen en instaplijsten. Voor de zakelijke rijder heeft Toyota een speciaal aanbod, de Camry Business Intro, vanaf 43.095 euro. Dit is de meest complete uitvoering met onder andere lederen bekleding, stoelverwarming vóór, een elektrisch verstelbare passagiersstoel, een draadloze oplader voor smartphones en Blind Spot Monitor. Verder is de Camry Business Intro ook voorzien van dorpellijsten en instapverlichting met Camry-logo.

Toyota geeft voor de Camry 2.5 Hybrid een gemiddeld verbruik op van 4,2 l/100 km. De CO2-uitstoot bedraagt een in zijn klasse eveneens lage 98 gr/km. Het is de achtste generatie van de Camry die voor het eerst in 1982 op de markt kwam. Tot nu toe zijn er wereldwijd ruim 19 miljoen exemplaren van de Camry verkocht. Jaarlijks verkoopt Toyota er meer dan 700.000. Hiermee is de Camry al jarenlang de bestverkochte grote sedan ter wereld.