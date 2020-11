Toyota Camry vernieuwd voor modeljaar 2021

23 november 2020 | Toyota stelt de vernieuwde Camry Hybrid voor. De sedan krijgt een dynamischer design en verbeterde technologie. Verder heeft Toyota het rijcomfort en de actieve veiligheid op een hoger plan gebracht. De vernieuwde Toyota Camry Hybrid arriveert in het voorjaar van 2021 bij de Toyota dealer.

De Toyota Camry Hybrid is als vanouds uitgerust met een hybride-aandrijflijn met 2,5-liter benzinemotor (160 kW/218 pk). De voorzijde is opnieuw vormgegeven. De nieuwe voorbumper en bovenste en onderste grille maken de auto optisch breder en lager. De spijlen van de onderste grille lopen door naar opzij en benadrukken de breedte van de Camry Hybrid. De onderste grille is leverbaar in zwart of donkergrijs, de sierelementen aan weerszijden zijn verchroomd of zilvergrijs gelakt. Ook de achterlichtunits zijn gewijzigd.

Voor de vernieuwde Camry Hybrid levert Toyota nieuw ontworpen lichtmetalen 17- en 18-inch velgen. De 17-inch wielen zorgen met gedraaide V-vormige spaken voor een subtiel sportief effect. De 18-inch wielen met dubbele, smalle, gepolijste spaken en donkere, gedraaide spaken geven de auto een meer dynamische, lichtvoetige uitstraling. Voor de vernieuwde Camry Hybrid is een nieuwe, elegante carrosseriekleur leverbaar, Deep Metal Grey.

Het interieur van de Toyota Camry is voortaan voorzien van een nieuw, staand 9-inch scherm op de middenconsole. (7-inch in de Active) Dit is hoog gemonteerd zodat het gemakkelijker te zien en te bedienen is. Het vernieuwde multimediasysteem, met ook fysieke knoppen, is voorzien van snellere software voor een betere respons van het beeldscherm en omvat zowel Apple CarPlay als Android Auto voor smartphone-integratie.

De nieuwe premium stoelbekleding in beige of zwart leder is voorzien van perforaties in visgraatmotief voor optimale stoelventilatie. Een zwarte lederlook stoelbekleding met stoffen inzetten is ook leverbaar. Het gevoel van verfijning wordt versterkt door de afwerking van het dashboard, de middenconsole en de schakelpanelen in de portieren. Die zijn er nu in twee nieuwe afwerkingen: Black Engineered Wood, een elegante decoratie met rechte lijnen over een organisch basispatroon, en Titanium Line Pattern, een regelmatige, geometrische decoratie met weinig contrast voor een harmonisch, driedimensionaal geheel.

De vernieuwde Toyota Camry Hybrid is uitgerust met de nieuwste versie van Toyota Safety Sense, een pakket actieve veiligheidstechnologieën. Toyota heeft diverse nieuwe functies toegevoegd aan het Pre-Collision System (PCS). Dat zijn onder meer detectie van tegemoetkomende voertuigen overdag, Emergency Steering Assist (ESA) en Intersection Turn Assistance. Laatstgenoemde systeem waarschuwt de bestuurder en remt de auto indien nodig automatisch af als de bestuurder afslaat terwijl er een tegenligger nadert of als een tegemoetkomende voetganger oversteekt na de bocht.

Andere nieuwe rijassistentiesystemen zijn Intelligent Adaptive Cruise Control, een combinatie van Full Range Adaptive Cruise Control (ACC) en Road Sign Assist (RSA), en het nieuwe Curve Speed Reduction. Het verbeterde Lane Trace Assist (LTA) signaleert de rijstrook nauwkeuriger en reageert sneller. Verder belooft het systeem meer stuurassistentie als na het inhalen van een grote truck de Camry door de luchtturbulentie aan de voorzijde van de truck van zijn lijn dreigt af te wijken. Dat geeft meer stabiliteit in rechte lijn. LTA waarschuwt ook als de volgende bocht op de route te scherp is voor het systeem om te assisteren. Ten slotte blijft LTA ook actief bij hogere snelheden

