Toyota introduceert nieuwe Camry

24 april 2019 | Met de komst van de nieuwe Camry Hybrid wordt Toyota's aanbod van hybride elektrische modellen uitgebreid naar tien modelvarianten. Toyota blijft inzetten op hybride auto's en effent de weg voor de herintroductie van de Camry in West-Europa na een afwezigheid van vijftien jaar. De volledig nieuwe Toyota Camry is de achtste generatie die op de markt verschijnt. Sinds zijn introductie in 1982 zijn er wereldwijd al meer dan 19 miljoen exemplaren verkocht en heeft de auto talrijke prijzen en onderscheidingen gewonnen. Met circa 700.000 verkochte auto's per jaar is de Camry 's werelds bestverkochte sedan in het D/E-segment.

Vanaf het begin was de ontwikkeling van de nieuwe Camry op twee hoofdpijlers gebaseerd: prestaties (rijdynamiek, trillingen en geluiden; kwaliteit en duurzaamheid; betrouwbaarheid) en intelligentie (hightechspecificaties, comfort en veiligheid). De Camry heeft een royale wielbasis van 2.850 mm en biedt daardoor veel ruimte aan de achterpassagiers. De versie met de elektrisch verstelbare achterbank (40:20:40) heeft een brede middenarmsteun voor nog meer comfort achterin en is verkrijgbaar met een multifunctioneel touchscreen in deze armsteun. Achterpassagiers bedienen daarmee zelf de elektrische stoelverstelling, de airconditioning, de zonwering achter en de geluidsinstallatie. Standaard levert Toyota de Camry met een 60:40 neerklapbare achterbank in combinatie met een bagageruimte van 524 liter.

De 2,5-liter High Power Hybrid aandrijflijn bestaat uit een nieuwe 2,5-liter benzinemotor (221 Nm), een elektromotor (202 Nm) en een standaard automaat. Het systeemvermogen bedraagt 160 kW/218 pk. De acceleratie van 0 naar 100 km/u neemt 8,3 seconden in beslag. Dankzij de efficiënte hybride technologie heeft de Camry Hybrid een gemiddeld brandstofverbruik van 4,3 liter/100 km en een CO2-uitstoot van 98 gr/km. De High Power Hybrid is een alternatief voor dieselrijders die op zoek zijn naar een andere aandrijflijn en om bepaalde redenen nog niet voor 100 procent elektrische aandrijving of plug-in hybrid willen kiezen.

Een nieuw ontwikkelde NiMH-batterij is toegepast om hogere prestaties met een kleinere, lichtere verpakking te combineren. De batterij kon hierdoor van de bagageruimte naar een plek onder de achterbank verhuizen, wat niet alleen extra bagageruimte oplevert, maar ook het zwaartepunt van de auto verlaagt en de rijstabiliteit verbetert.

De nieuwste Camry is gebaseerd op het Toyota New Global Architecture (TNGA-K) platform. Het nieuwe platform gaf Toyota de kans om elk detail van de ruime sedan opnieuw vorm te geven. Het in- en exterieur en de hybride aandrijflijn zijn volledig nieuw ontwikkeld. Het voertuigplatform heeft een laag zwaartepunt. Dit platform en een nieuwe constructiemethode dragen bij aan een 30 procent hogere carrosseriestijfheid ten opzichte van het vorige model. Het motorblok is op vier punten bevestigd waardoor motorvibraties verminderd zijn en de stijfheid en stabiliteit toegenomen. Daarnaast zorgt een nieuwe achterwielophanging met dubbele draagarmen voor extra controle en veercomfort.

De Toyota Camry is standaard uitgerust met Toyota Safety Sense: actieve veiligheidstechnologieën die de impact van een ongeval helpen verminderen dan wel voorkomen. Het veiligheidspakket omvat: Pre-Collision System met voetgangersdetectie, Full-Range Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert, Road Sign Assist en Automatic High Beam. Daarnaast is Toyota Safety Sense uit te breiden met Blind Spot Monitor (BSM) inclusief Rear Cross Traffic Alert. Dit laatste systeem gebruikt de BSM-radar om de bestuurder tijdens het achteruitrijden uit een parkeerplaats te waarschuwen voor naderende voertuigen die mogelijk niet zichtbaar zijn in de achteruitkijkmonitor of buitenspiegels. Wanneer naderende voertuigen worden herkend, knipperen de BSM-pictogrammen op de buitenspiegels, klinkt er een waarschuwingszoemer en wordt de naderingsrichting van het waargenomen voertuig aangegeven. Als de sensor vaststelt dat een aanrijding mogelijk is, wordt een remcontrolesysteem geactiveerd om de schade als gevolg daarvan te voorkomen dan wel te beperken. Tot slot is de nieuwe Camry ook uitgerust met Drive Start Control (DSC), Intelligente parkeersensoren vóór en achter en een parkeercamera met hulplijnen.

De nieuwe Camry Hybrid is verkrijgbaar met 3 Zone Climate Control met Nanoe technologie. Daarmee kunnen de bestuurder, bijrijder en passagiers achterin afzonderlijk de temperatuur afstemmen. De nanotechnologie voorziet het interieur van 5 tot 20 Nm Nanoe deeltjes (negatief geladen ionen) die de inzittenden een verfrissend gevoel geven. Het vochtgehalte van Nanoe is ongeveer 1.000 keer zo hoog als dat van conventionele ionen, waardoor de NanoeTM deeltjes een mild hydraterend effect hebben op de huid.

De elektrische verstelbare en verwarmbare voorstoelen zijn volledig nieuw ontwikkeld en bieden meer comfort en steun dankzij een dikkere urethaan stoelvulling. Dankzij de optionele elektrische stoelverstelling en -verwarming is het zitcomfort optimaal te configureren.

De Toyota Camry is voorzien van een Human Machine Interface (HMI) die bestaat uit een 7-inch kleuren instrumentenpaneel, een 10-inch Head-Up Display (HUD) en een centraal geplaatst 8-inch Toyota Touch 2 multimediasysteem. De HMI bevat diverse nieuwe connectiviteitstechnologieën en toont informatie over audiovolume, inkomende telefoongesprekken en stemherkenningsfuncties. Het instrumentenpaneel is via een knop op het stuurwiel op diverse manieren aan te passen en toont informatie over het brandstofverbruik, actieve veiligheidssystemen, navigatie, audio en voertuiginstellingen.

Het 8-inch Toyota Touch 2 multimediasysteem bevat standaard radio, Bluetooth, MirrorLink, de weergave van de achteruitrijcamera en een USB-poort. Optioneel is het multimediasysteem uit te rusten met Toyota Touch 2 Go: een navigatiesysteem met 3D-weergave, een SOS-functie, spraakherkenning, voorleesfunctie en toegang tot het online Toyota klantenportaal.

Het 10-inch Head-Up Display projecteert de navigatie, een kompas, cruise control en Lane Departure Alert op de voorruit. Het display geeft daarnaast informatie over inkomende telefoongesprekken, audio en de buitentemperatuur. En in het geval van nood toont het de Toyota Safety Sense waarschuwingen van veiligheidssystemen.

Het standaard audiosysteem met zes speakers is op te waarderen naar een JBL Premium Sound System met negen speakers. Dit JBL-systeem is specifiek voor de Camry ontworpen en omvat naast negen speakers een subwoofer. Innovatieve Clari-Fi technologie herstelt en verbetert de geluidskwaliteit.

De Toyota Camry is er vanaf 39.995 euro als Active-uitvoering. Tot de standaarduitrusting behoren 17-inch lichtmetalen wielen, LED-verlichting rondom (koplampen, verlichting achter), privacy glass vanaf de B-stijl, Dual Zone airconditioning, keyless entry, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, Toyota Safety Sense en het 7-inch Toyota Touch 2 multimediasysteem. De Camry is ook leverbaar als Dynamic vanaf 41.995 euro. Bovenop de Active-uitrusting is deze versie onder meer voorzien van 18-inch lichtmetalen wielen, een 8-inch multimediasysteem met navigatie en LED-mistlampen.

Voor de zakelijke rijder presenteert Toyota de Camry Business Intro. Die is leverbaar vanaf 43.095 euro en onder meer voorzien van lederen bekleding, stoelverwarming vóór, een elektrisch verstelbare passagiersstoel, een draadloze lader voor smartphones en Blind Spot Monitor.