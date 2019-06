Autotest | De Toyota Camry is terug van weggeweest. In 2005 zag Toyota geen kans meer voor deze grote sedan in Europa en dus werd de levering gestopt. In de rest van de wereld bleef de Camry succesvol en werd het model ook verder ontwikkeld. Nu, met de komst van de achtste generatie van de Camry, ziet Toyota ook weer kansen in Europa. Terecht?

Er zijn twee redenen waarom Toyota weer kansen ziet voor de Camry in Europa. De eerste heeft met de markt te maken en de tweede met het product. Om met de markt te beginnen: het is kostbaar om per werelddeel een auto op maat aan te bieden. De Toyota Avensis was een middelgrote zakenauto die alleen in Europa en Japan werd aangeboden. In Europa loopt de vraag naar sedans sterk terug en daarom is de ontwikkeling van de Avensis stopgezet. In de rest van de wereld is nog wel vraag naar sedans, maar dan graag nog een maatje groter en daarom bleef de Camry succesvol.

Om een alternatief voor de Avensis te kunnen bieden, haalt Toyota nu twee modellen naar Europa die voorheen alleen daarbuiten werden aangeboden. De nieuwe Corolla sedan is een maatje kleiner (-7 cm) dan de voormalige Avensis, maar heeft dezelfde wielbasis en daarmee een vergelijkbare binnenruimte.

Ruimte

De Camry is is een flinke maat groter (+19 cm) en is bedoeld voor wie door wil groeien. De Camry behoort zelfs tot de grootste auto's in zijn segment. Dat de Camry royaal is bemeten, is duidelijk merkbaar bij het instappen. Voorin biedt de Camry volop hoofd- en beenruimte plus de nodige beweegruimte rondom de voorstoelen. Ook de ruimte achterin is prima.

Tegelijkertijd is merkbaar dat de Camry geen auto uit het topsegment is. Mede omdat de Camry vooral op Amerika is gericht, is de opzet van het interieur relatief eenvoudig. Alhoewel de kleuren en patronen verschillen, zijn de gebruikte materialen en de afwerkingskwaliteit niet beter dan die van de kleinere Toyota Corolla. Op de vloer van de bagageruimte ligt zelfs een goedkope rubberen mat.

De stoelen van de hier greden "Business Intro"-uitvoering zitten prima, maar zijn niet zo groot (de lengte van het zitvlak is niet verstelbaar) en weelderig dat de inzittenden het bevoorrechte gevoel krijgen in het topmodel van Toyota te rijden. Wel heel fijn: beide voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar, dus niet alleen de bestuurdersstoel. De Camry heeft slechts één USB aansluiting voorin (en twee achterin). De achterpassagiers hebben wel eigen luchtroosters, maar geen eigen temperatuurregeling.

De Camry is modern, maar zeker niet vooruitstrevend. Zo voorziet Toyota nog in heel gewone analoge klokken achter het stuurwiel, met daar tussenin slechts een klein beeldschermpje. Daarop verschijnt informatie van de boordcomputer en het audiosysteem in een layout die op zijn zachtst gezegd enige studie vereist. Het infotainment-systeem biedt alle noodzakelijke functies, maar blinkt niet uit als het gaat om vormgeving of bediening (spraakherkenning werkt bovengemiddeld goed). Toyota voorziet niet in ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto en blijft daarmee echt achter. De Camry heeft geen Internet-verbinding en dat betekent dat verkeersinformatie minder actueel is. Tijdens een drukke avondspits stuurde het ingebouwde navigatiesysteem de bestuurder daarom prompt de file in, terwijl een navigatie-app op de mobiele telefoon er keurig omheen stuurde. Wel heel fijn: zelfs het basis-audiosysteem klinkt al heel behoorlijk.

„De hybride-aandrijving zorgt voor rust, souplesse en een gunstig verbruik“

Als het gaat om actieve veiligheid, ofwel bestuurders-assistentie, dan biedt de Camry alles wat verwacht mag worden. In de praktijk zijn deze zogenaamde "semi zelfrijdende functies" uiterst terughoudend. Zo waarschuwt de elektronica direct bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook, maar is het effect van automatisch bijsturen minimaal.

Nieuw platform

In de introductie van dit artikel werden twee redenen gegeven voor de terugkeer van de Camry: de markt en het product. Als het om het product gaat, dan vormt het nieuwe platform een belangrijke reden waarom Toyota opnieuw kans ziet voor de Camry in Europa. Deze achtste generatie van de Camry is namelijk de eerste die op het zogenaamde "TGNA-K"-platform staat. Dat geeft de auto een lager zwaartepunt en grotere stevigheid, met een beter weggedrag als resultaat.

Daarbij heeft Toyota gekozen voor een relatief stevige wielophanging. De Camry stuurt daarom licht, maar exact. Wanneer sportief wordt gereden, is merkbaar dat de Camry alles moeiteloos doet en dat geeft het superieure gevoel dat hoort bij een auto zoals deze.

Hybride: de theorie

De belangrijkste factor waarmee de Camry zich onderscheidt van de concurrentie is de aandrijving. De Camry heeft hybride aandrijving, bestaande uit een 2.5 liter benzinemotor plus een elektromotor. Dat geeft de Camry een veel lager verbruik dan een vergelijkbare auto met alleen een benzinemotor. Bovendien vormt de Camry een oplossing voor wie nog niet klaar is voor de geheel elektrische auto, maar wel afscheid wil nemen van de dieselmotor.

In dit segment zijn er meerdere aanbieders van hybride-aandrijving, maar dat betreft voornamelijk plug-in hybrides. Beide vormen van hybride-aandrijving zetten energie die vrijkomt tijdens uitrollen en afremmen om in elektriciteit. De plug-in hybride kan echter ook geladen worden aan het stopcontact. Deze kan daarom vaker en langer elektrisch rijden, met een nog lager verbruik als resultaat. Tenminste: indien correct toegepast. Alleen wanneer consequent aan het stopcontact wordt geladen en wanneer het navigatiesysteem wordt ingezet om de beschikbare elektriciteit optimaal over iedere rit te verdelen, dan is een plug-in hybrid uiterst effectief.

Toyota kiest voor hybride aandrijving die alleen laadt tijdens remmen en uitrollen. Dat heeft als voordeel dat het goedkoper is te produceren (minder accu's, kleinere elektromotor) en dat het geen inspanningen van de bestuurder vereist (plannen van de rit en/of opladen aan een stekker).

Hybride: de praktijk

Alleen na een koude start klinkt de benzinemotor wat rauw, daarna is nauwelijks merkbaar wanneer welke motor voor de aandrijving zorgt. Omdat de beide motoren ook kunnen samenwerken, is de Camry aangenaam vlot. Zelfs accelereren vanaf een hoge snelheid gaat met groot gemak en verloopt in relatieve rust. Daardoor voelt de Camry groots en statig.

Met de testauto zijn vooral snelwegkilometers afgelegd (in eco-modus) en zelfs met een vlotte rijstijl bedroeg het praktijkverbruik altijd 1 op 20 of gunstiger. Toyota heeft al ruim 20 jaar ervaring met hybride-aandrijving en dat is duidelijk merkbaar in de Camry.

Conclusie

Is het terecht dat Toyota met de achtste generatie van de Camry terugkeert naar Europa? Zeker! De Camry weet zich goed te onderscheiden van het bestaande aanbod met de ruimte, de uitrusting, de rijeigenschappen en niet te vergeten de prijs.

De Camry is een maat groter dan de directe concurrenten en biedt daarom bovengemiddeld veel ruimte achterin. Als het gaat om de uitrusting en gebruikte materialen, dan is de Camry minder verfijnd (lees: meer Amerikaans) dan gebruikelijk in dit segment, maar daar is de prijs dan ook naar. Een modern platform zorgt voor een prima wegligging, waardoor alles makkelijk lijkt en dat geeft een groots en superieur gevoel.

Het sterkste punt van de Camry is de hybride-aandrijving. Hiermee vormt de Camry een alternatief voor wie diesel wil verlaten, maar nog niet klaar is voor de geheel elektrische auto. De hybride-aandrijving zorgt voor rust, souplesse en een gunstig verbruik. Dat laatste vertaalt zich weer in een lage aanschafprijs (minder co2-belasting) en lage kilometerkosten. Kortom: Camry, welkom terug in Europa!