Toyota bZ4X Touring bij de Toyota-dealer

De voorwielaangedreven versie deelt zijn aandrijflijn met zijn bZ4X-tegenhanger en is uitgerust met een lithium-ionbatterijpakket met een capaciteit van 74,7 kWh (bruto) en een elektromotor voorin die 165 kW / 224 pk en 268,6 Nm koppel levert. Dat is voldoende voor een acceleratie van 0-100 km/u in 7,3 seconden en een actieradius tot 591 km (WLTP gemengde cyclus).

De bZ4X Touring heeft als AWD hetzelfde lithium-ionbatterijpakket (74,7 kWh bruto) en tilt de prestaties van de bZ4X Touring naar een hoger niveau, uitgerust met een krachtige eAxle achter voor een systeemvermogen van 280 kW / 380 pk.

X-MODE biedt selecteerbare instellingen die de auto aanpassen aan verschillende rijomstandigheden: modder of sneeuw; diepe modder en sneeuw bij snelheden onder de 20 km/u; en in zwaardere offroad-omstandigheden met behulp van Grip Control, bij snelheden onder de 10 km/u.

Leveringsgamma

In Nederland wordt de bZ4X Touring geleverd in twee verschillende uitvoeringen: Dynamic en Executive. De Dynamic heeft standaard voorwielaandrijving en is ook leverbaar met AWD. De Executive beschikt altijd over de krachtige 280 kW / 380 pk sterke AWD aandrijflijn.

Als Dynamic is de bZ4X Touring uitgerust met een 14-inch touchscreen voor het Toyota Smart Connect-multimediasysteem, standaard voorruit-, stoel- en stuurwielverwarming, elektrische stoelverstelling voor de bestuurdersstoel, een warmtepomp, 18-inch lichtmetalen velgen, Blind Spot Monitor (BSM), een elektrisch bedienbare achterklep en Privacy Glass. De bZ4X Touring Dynamic is leverbaar vanaf 48.995 euro (fiscale waarde van 47.760 euro).

Als Dynamic AWD krijgt de bZ4X Touring de krachtigere 280 kW / 380 pk sterke aandrijflijn en geavanceerde terreinmogelijkheden met X-MODE. Ook beschikt deze versie standaard over Downhill Assist Control (DAC). De bZ4X Touring Dynamic AWD heeft een WLTP-actieradius van 528 kilometer en is leverbaar vanaf 52.995 euro (fiscale waarde van 51.760 euro).

De bZ4X Touring Executive AWD wordt altijd geleverd met de 280 kW / 380 pk sterke aandrijflijn met een maximale WLTP-actieradius van 520 kilometer. Ten opzichte van de Dynamic wordt de uitrusting uitgebreid met een groot panoramadak, stoelbekleding in synthetisch leder (zwart of khaki), elektrische stoelverstelling voor de voorpassagier, stoelventilatie voor de voorstoelen, infrarood verwarmingspanelen voor de bestuurder en voorpassagier, een digitale binnenspiegel met camerafunctie en een JBL Premium Sound System met 9 speakers. Deze versie is leverbaar vanaf 57.995 euro (fiscale waarde van 56.660 euro).