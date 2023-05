Het verschil zit in de details

Suzuki is in Europa bekend als specialist op het gebied van kleine auto's. In Japan wordt duidelijk hoe het merk aan die kennis komt. Daar zijn zogenaamde "kei cars" namelijk razend populair. Met hun minimale afmetingen, bescheiden motorvermogen en dito prestaties komen ze in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Alle Japanse autofabrikanten bieden wel een of meerdere kei-cars aan, maar Suzuki heeft zelfs een enorm aanbod! Dat begint bij de alledaagse Alto en de aandoenlijke variant genaamd Lapin. Daarboven staat de functionele Wagon R+, met als topmodel de Spacia. Alhoewel er beperkingen zijn aan de lengte (340 cm) en breedte (150 cm) van een kei-car, is er geen maximum hoogte. En dat is waar de Spacia een stap verder gaat; met 180 cm is de Spacia een bovengemiddeld hoge kei-car.

Gear

Voor deze test is gereden in de regio Shizuoka van Japan, alwaar het hoofdkantoor van Suzuki is gevestigd. In dit landelijke gebied wemelt het van de mini-autootjes en dus probeert menigeen zich binnen de grenzen van de kei-car toch te onderscheiden. En dat is waarom de Spacia nu beschikbaar is als "Gear". Terwijl de meeste kei-cars vooral schattig zijn, kiest de Spacia Gear met een avontuurlijke aankleding voor een andere uitstraling.

De Gear is herkenbaar aan tweekleurige lak, dakdragers, een unieke achterbumper en een front met een unieke grille en breedstralers. Vanwege het smalle en hoge koetswerk is de Spacia Gear nog steeds geen imposante verschijning, maar het laat wel zien hoe details het verschil kunnen maken. De aankleding die van een alledaagse Spacia een Spacia Gear maakt, zou daarom wel degelijk zijn weg naar andere modellen van Suzuki kunnen vinden.

Ergonomie

En binnenin getuigt de Spacia Gear van vernieuwingsdrang die aangeeft in welke richting de ontwerpers van Suzuki denken. Zo is de Spacia Gear voorzien van bolle spiegels in de a-stijl en boven de achterruit. Hiermee is het hoekige koetswerkje nog overzichtelijker en kan op de vierkante centimeter worden geparkeerd.

Ook heel slim is de ventilator in het dak, waarmee de luchtstroom naar achteren kan worden geleid. Deze oplossing is veel goedkoper dan een airconditioning achterin en biedt tegen een minimale meerprijs toch extra verfrissing aan de achterpassagiers. Niet goedkoop, maar in de praktijk wel heel handig: de Spacia heeft aan beide kanten elektrisch bedienbare schuifdeuren voor ruime toegang tot de achterbank.

Verder is de Spacia Gear voorzien van onder andere sleutelvrije toegang, een 360 graden parkeercamera, een volwaardig klimaatcontrolesysteem, head-up display, een stereo-camera voor de veiligheidssystemen en natuurlijk een infotainment-systeem. Zoals gebruikelijk in Japan biedt dat naast audio, communicatie en navigatie ook televisie (alleen geluid tijdens rijden, beeld wanneer de auto stilstaat). Dit maakt duidelijk dat steeds meer luxe uit de hogere klassen zijn weg naar de kleinere modellen vindt.

„Zowel voor- als achterin is de kleine Spacia ruimer dan de grote SUV's die in Europa als gezinsauto worden gebruikt“

Ruimte

Japanners gebruiken hun auto namelijk graag als huiskamer op wielen en dat is ook waarom voorin geen losse stoelen zijn te vinden, maar een gezellig tweezitsbankje. Dankzij de hoge bouw van de Spacia zijn de hoofd- en beenruimte voorin riant en zitten personen van tot wel 2 meter goed.

En geloof het of niet: dat geldt ook voor de achterbank! Dankzij de kleine wielen nemen de wielkasten weinig binnenruimte in beslag. De achterbank staat op rials en dankzij de kleine wielkasten lopen die rails heel ver naar achteren door. Zowel voor- als achterin is de kleine Spacia ruimer dan de grote SUV's die in Europa als gezinsauto worden gebruikt. Uiteraard gaat de beenruimte achterin ten koste van de bagageruimte; die is met de achterbank in de achterste stand vrijwel nihil.

Het dashboard telt twee handschoenenkastjes (alhoewel een daarvan vrijwel geheel wordt gevuld door een cd-speler) en bekerhouders in de uiterste hoeken. In de middentunnel zijn vakken te vinden waarin o.a. de mobiele telefoon kan worden geplaatst wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met Apple CarPlay of Android Auto. Zelfs in de armsteun is bergruimte gemaakt om echt de laatste kubieke centimeter binnenruimte te kunnen benutten. De Europese testrijder kon de weinig bescheiden bagage van de intercontinentale vlucht daarom moeiteloos kwijt.

Weggedrag

De kleine wielen zijn het geheim achter de enorme binnenruimte, maar zijn ook bepalend voor de rijeigenschappen. Bovendien staat de Spacia op kleine velgen en dus hebben de banden hoge wangen en dat zorgt voor minder gevoel in de besturing. Samen met de hoge bouw en dus het hoge zwaartepunt helt de Spacia flink over in de bocht en dwingt de auto welhaast een kalme rijstijl af.

Dat is in Japan geen probleem, want daar liggen de maximumsnelheden laag. In de stad bedraagt de maximumsnelheid 30 of 40 km/u, op provinciale wegen 60 km/u en op de snelweg 80 km/u. Bij die snelheden voelt de Spacia zich prima, maar in Europa zou de auto regelmatig op de limiet worden gereden. Daar komt bij dat de Spacia vanwege de hoge bouw uitgesproken zijwindgevoelig is en ook dat zou bezwaarlijker zijn bij Europese snelheden.

Hybride

Geheel volgens de normen van de kei-car heeft de Spacia een motor met een inhoud van 660 cc die 64 pk levert. Wat de Spacia anders maakt, is het feit dat het een (mild) hybride is. Tijdens remmen en uitrollen wordt energie teruggewonnen, hetgeen duidelijk wordt getoond op een display tussen de klokken (en helaas ook duidelijk is te horen aan een fluittoon). Wanneer de benzinemotor harder moet werken, is op diezelfde boordcomputer te zien wanneer de elektromotor assisteert.

In de praktijk is merkbaar dat de Spacia helemaal op maat is gemaakt voor het Japanse verkeer. De versnellingsbakverhoudingen zijn zo gekozen dat de motor bij de meest gereden snelheden het mooist (en het zuinigst!) loopt. Alhoewel de Spacia geen sprinter is, worden ook hogere snelheden moeiteloos bereikt en vastgehouden. Voor deze testrit is een rit van de westkust van de provincie naar de oostkust gemaakt en dankzij de hybride assistentie kwam het testverbruik uit op 1 op 21.7.

Conclusie

Wat maakt de Suzuki Spacia Gear interessant voor Europa? In de basis is de Spacia op maat gemaakt voor de Japanse markt. De maatvoering en techniek zijn gekozen om te voldoen aan de kei-car eisen om zo in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel. De gebruikte techniek zou in Europa zelfs beperkend (weggedrag / prestaties) of onnodig kostbaar (miniaturisering) zijn en daarom zou de Spacia niet concurrerend zijn buiten Japan.

Wat de Spacia tot een interessant concept maakt, is de "packaging" waarmee Suzuki ronduit verbluffende binnenruimte uit minimale buitenmaten weet te halen. Daarbij introduceert de Spacia nieuwe voorzieningen (stereo-camera, head-up display) die tot nu toe alleen waren voorbehouden aan auto's uit een hoger segment. Heel handig zijn de extra spiegels, waarmee manoeuvreren nog makkelijker wordt. De dakventilator is als het ei van Columbus: zo simpel en doeltreffend dat het verrassend is dat niemand anders hier eerder op is gekomen.

Tenslotte kan de stijl van de Spacia Gear zijn weg naar andere modellen van Suzuki vinden. Met relatief eenvoudige middelen is een schattige auto een avontuurlijke auto geworden en dat kan een Europees model alleen maar beter maken.