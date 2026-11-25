Met de ontwerpwaarden "Smart", "Iconic" en "Cozy" combineert de Ignis een kenmerkende uitstraling met moderne technologie. Het exterieur oogt licht en dynamisch dankzij een vloeiende schouderlijn en een zwevend dakdesign. De LED-verlichting voor en achter heeft een herkenbare, vriendelijke signatuur die geïnspireerd is op digitale cijfers, waardoor de Ignis direct herkenbaar is. Het interieur wordt gekenmerkt door een afgeronde lijn die doorloopt van het dashboard naar de deurpanelen, waardoor de inzittenden als het ware worden omhuld en een gevoel van geborgenheid ontstaat.

Suzuki Ignis | Suzuki presenteert elektrische Ignis

Elektrische aandrijflijn

De Ignis beschikt over een compacte en lichte eAxle, waarin een nieuw ontwikkelde elektromotor, omvormer en reductietandwielen in één geheel zijn geïntegreerd. De aandrijflijn wordt gecombineerd met een LFP-batterij (lithium-ijzerfosfaat), gekozen vanwege zijn hoge veiligheid en lange levensduur.

Suzuki Ignis | Suzuki presenteert elektrische Ignis

Dankzij het speciaal voor elektrische voertuigen ontwikkelde HEARTECT-e-platform en de efficiënte plaatsing van de batterij onder de bodem beschikt de Ignis over een lichte, maar zeer solide carrosseriestructuur. Daarnaast zorgt de efficiënte indeling van de techniek voor zowel een ruim interieur als stabiele rijeigenschappen. Tegelijkertijd blijft de auto wendbaar, met een draaicirkel van slechts 9 meter.

Rijcomfort en stabiliteit

De speciaal ontwikkelde wielophanging draagt bij aan het rijcomfort en de stabiliteit. Daarnaast is de Ignis uitgerust met systemen die energie terugwinnen tijdens het remmen en de bestuurder ondersteunen, waaronder een one-pedal drive mode waarbij de Ignis sterk afremt tot een snelheid van 5 kilometer per uur zonder gebruik van het rempedaal. Hiernaast is veel aandacht besteed aan het remgevoel zodat de Ignis natuurlijk en vertrouwd aanvoelt.

Suzuki Ignis | Suzuki presenteert elektrische Ignis

Reactie van Toshihiro Suzuki, President en CEO

"De volledig nieuwe Ignis die wij vandaag presenteren, is Suzuki's eerste compacte elektrische auto voor de wereldmarkt. In dit model komen tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling van compacte auto's, inzichten van klanten wereldwijd en onze filosofie van 'Sho-Sho-Kei-Tan-Bi' (kleiner, minder, lichter, korter en mooier) samen.

Dankzij de kennis die we hebben opgedaan bij de ontwikkeling van Japanse kei-cars, biedt de nieuwe Ignis zowel een lichte en compacte carrosserie met uitstekende energie-efficiëntie en wendbaarheid als een verrassend ruim interieur. Net als de Swift, Vitara en S-CROSS is ook dit model uitgebreid getest op openbare wegen in Europa en andere regio's. Hierdoor hebben we een hoog niveau van zowel rijcomfort als stabiliteit bereikt. Vanuit onze filosofie 'By Your Side' staan wij dicht bij het dagelijks gebruik van onze klanten en bieden we mobiliteitsoplossingen die aansluiten op hun behoeften."

Leveringen starten in 2027

De nieuwe elektrische Suzuki Ignis is te bestellen in het eerste kwartaal van 2027 waarna leveringen starten in de zomer. Voor de Ignis geldt net als voor andere Suzuki modellen tot 10 jaar garantie inclusief pechhulp service. De consumentenprijzen worden dichter bij de marktintroductie bekend gemaakt.