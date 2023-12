Suzuki onthult 4e generatie Swift

De vierde generatie Suzuki Swift is gebaseerd op een doorontwikkelde versie van het HEARTECT-platform, met een sterke focus op comfort en geluidsisolatie. Ten opzichte van het uitgaande model is er in de nieuwe Swift meer isolatiemateriaal te vinden, zijn er bij de portieren en achterklep verbeterde rubbers geplaatst en worden er vloeistof gevulde motorsteunen toegepast. Een noviteit is een speciale torsie-as windgeleider die ook bijdraagt aan de stilte en het lage energieverbruik van de Swift. Hetzelfde geldt voor 16 inch wielen met aerodynamisch gevormde lichtmetalen velgen.

De nieuwe Swift is 3.860 mm lang, 1.735 mm breed en 1.495 mm hoog. Daarmee heeft hij nagenoeg dezelfde buitenmaten als het uitgaande model. Het model is in hoogte en lengte slechts 15 mm gegroeid. De bagageruimte is met een inhoud van 265 liter (VDA) ongewijzigd gebleven. Met neergeklapte rugleuning is er 589 liter voorhanden (VDA), een toename van 10 liter. Tevens is het inladen van bagage eenvoudiger dan voorheen dankzij de grotere opening van de kofferbak en een lagere tildrempel.

Uiterlijk

De nieuwe generatie Suzuki Swift is onmiddellijk herkenbaar. Kenmerken zijn de pianozwarte grille en kenmerkende L-vormige LED-lichtunits die overgaan in afgeronde schouderlijnen, geaccentueerd door uitlopende spatborden. Aan de zijkant vallen gespierde contouren en het optisch 'zwevende' dakontwerp op.

Het kleurenpalet van de nieuwe Suzuki Swift bestaat uit negen tinten, waarvan zes nieuwe. Nieuwe single-tone kleuren zijn Frontier Blue Pearl Metallic, Cool Yellow Metallic en Caravan Ivory Pearl Metallic. Suzuki levert ook opvallende dual-tone lakafwerkingen waarbij het dak, afhankelijk van de kleur, is afgewerkt in Super Black Pearl of Mineral Gray Metallic. De kleuren Burning Red Pearl Metallic en Frontier Blue Pearl Metallic bestaan uit een drielaagse coating, wat resulteert in een rijke textuur en zeer verzadigde tinten.

Interieur

De middenconsole en bedieningselementen zijn subtiel naar de bestuurder gericht voor extra gebruiksgemak. Het dashboard biedt een mix van hoogwaardige componenten in zwart en lichtgrijs. Suzuki maakt verder gebruik van sierelementen met een satijnen afwerking voor een sportieve en dynamische uitstraling. In het interieur zijn diverse opbergvakken te vinden voor spullen, waaronder een groter dashboardkastje.

Elke versie van de nieuwe Suzuki Swift wordt standaard geleverd met een infotainmentsysteem inclusief 9-inch touchscreen en geïntegreerde navigatie. Het systeem ondersteunt zowel Apple CarPlay als Android Auto via Wi-Fi of USB-connectie en biedt verder stemherkenning en Bluetooth-muziekweergave. Het systeem geeft ook informatie weer over de status van het voertuig.

Daarnaast behoort Suzuki Connect tot de standaarduitrusting. Dit maakt gebruik van de datacommunicatiemodule (DCM) van het voertuig om gebruikers in realtime met hun voertuigen te verbinden via de Suzuki Connect-app. Gebruikers profiteren van functies via de Suzuki Connect-app, waarvan sommige nu ook beschikbaar zijn via het touchscreen in de auto.

Veiligheidsvoorzieningen

Omdat dit vanaf 2024 wettelijk verplicht is, biedt de nieuwe Suzuki Swift een rijke veiligheidsuitrusting. Aan de basis van alle veiligheidssystemen staat het Suzuki Safety System Pro. Dit omvat het nieuwe Dual Sensor Brake Support II (DSBS II) met millimetergolfradar en een monoculaire camera. Dit systeem detecteert tegemoetkomende voertuigen, fietsen en voetgangers en helpt om frontale, diagonale en zijdelingse botsingen te voorkomen.

Bij een dreigend ongeval wordt de bestuurder gewaarschuwd met akoestische en visuele signalen. Als de bestuurder niet reageert of onvoldoende remt, wordt automatisch een remingreep uitgevoerd om een botsing te voorkomen of de impact daarvan te verminderen.

Smart Hybrid 12V aandrijflijn

De nieuwe Swift is helaas geen elektrische auto. In plaats daarvan rust Suzuki de nieuwe Swift uit met een conventionele Smart Hybrid 12V-aandrijflijn (SHVS). Het systeem bestaat uit een nieuwe atmosferische Z12E 1,2-liter driecilinder benzinemotor met een vermogen van 60 kW (81 pk) en 110 Nm koppel, aangevuld met elektromotor van 2,3 kW en 50 Nm. Dankzij het SHVS mild hybrid-systeem wint de Swift energie terug tijdens afremmen. De kinetische energie die wordt gegenereerd tijdens het vertragen, wordt omgezet en opgeslagen in een compacte lithium-ion batterij. De aandrijflijn levert tot 10% extra koppel bij lagere toerentallen in combinatie met een lager brandstofverbruik, lagere emissies, een groter reactievermogen en verbeterde prestaties. De nieuwe 1,2-liter benzinemotor is verkrijgbaar met een verbeterde handgeschakelde vijfbak of comfortabele CVT-automaat.

De nieuwe Swift is daarnaast verkrijgbaar met AllGrip Auto. Dit is een automatisch vierwielaandrijvingssysteem dat in werking treedt als het systeem merkt dat er gripverlies optreedt op de vooras. Bij een slippend voorwiel schakelt een koppeling razendsnel in om koppel over te brengen naar de achterwielen, waardoor extra tractie ontstaat bij het rijden op besneeuwde wegen of andere gladde oppervlakken.

Marktintroductie

De nieuwe Suzuki Swift wordt aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 in de showroom verwacht en wordt net als andere producten van Suzuki standaard geleverd met zes jaar garantie. Meer informatie over specificaties, kleuren, uitrustingsniveaus en prijzen maakt Suzuki op een later moment bekend.