Suzuki presenteert Swift AllGrip FX

De toevoeging FX staat voor 'Fun' en 'eXplorer', precies wat deze Swift nastreeft. Het hart van de Swift AllGrip FX is het AllGrip Auto-systeem, Suzuki's slimme en volledig automatische vierwielaandrijving. Zodra de voorwielen grip verliezen, bijvoorbeeld op nat, besneeuwd of onverhard terrein, grijpt het systeem direct in. Het motorkoppel wordt dan via een visco-koppeling razendsnel verdeeld naar de achterwielen. Dat zorgt voor extra tractie en stabiliteit, zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen.

De technologie achter die systeem is een visco-koppeling (hydraulische koppeling), geplaatst vóór het achter differentieel. Deze maakt gebruik van een speciale, hoog viskeuze siliconenolie. Wanneer de rotatiesnelheid van de voor- en achterwielen uiteenloopt, ontstaat warmte door wrijving. De olie zet uit, waardoor druk ontstaat en een meervoudige plaatkoppeling in werking treedt. Zo wordt het aandrijfvermogen effectief naar de achterwielen overgebracht; volledig automatisch en zonder dat de bestuurder hoeft in te grijpen.

De Suzuki Swift AllGrip FX is niet zomaar een optische aanpassing. Alle Suzuki Swift AllGrip-modellen staan standaard hoger dan de reguliere Swift, wat zorgt voor meer bodemspeling. Samen met de aangepaste bandmaat resulteert dit in een 32 mm hogere bodemspeling dan een standaard Swift.

Avontuurlijke aankleding

De getoonde uitvoering is voorzien van diverse accessoires en aanpassingen die de robuuste uitstraling versterken. Denk aan een Thule dakrek, een aangepaste bandmaat (195/55R16) met grof All Season profiel, hoogglans zwarte velgen en wielkastomlijsting, zwarte Suzuki logo's, rubberen achterbumperbescherming en unieke AllGrip decals die deze versie direct herkenbaar maken. Voor offroad op donker terrein of bij schemerlicht is de auto voorzien van een Tralert LED bar voor de grill. Verder is de Swift AllGrip FX uitgerust met Dometic koelbox en opbergbox en is het interieur voorzien van rubberen matten en lederen bekleding. Het interieur krijgt hiermee een luxere uitstraling en het zorgt er eveneens voor dat reinigen gemakkelijk verloopt.

Deze uitvoering is ontwikkeld door Suzuki Nederland ter inspiratie. Sommige accessoires die deze uitvoering uniek maken zijn niet standaard leverbaar vanuit de fabriek en vormen geen officiële uitrustingslijn.