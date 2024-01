Suzuki maakt prijzen nieuwe Swift bekend

Suzuki rust de nieuwe Swift uit met een nieuwe Smart Hybrid 12V-aandrijflijn (SHVS). Het systeem bestaat uit een geheel nieuwe atmosferische Z12E 1,2-liter driecilinder benzinemotor met een vermogen van 61 kW (81 pk) en 112 Nm koppel, aangevuld met elektromotor van 2,2 kW en 60 Nm. De aandrijflijn levert volgens de fabrikant tot 10% extra koppel bij lagere toerentallen in combinatie met een lager brandstofverbruik, lagere emissies, een groter reactievermogen en verbeterde prestaties. De minimale CO2-uitstoot bedraagt 98 gram per kilometer (Comfort-uitvoering). De nieuwe 1,2-liter benzinemotor is verkrijgbaar met een verbeterde handgeschakelde transmissie of CVT-automaat. Uniek in het B-segment is dat de Swift ook leverbaar is met AllGrip vierwielaandrijving.

Standaard-uitrusting

De nieuwe Suzuki Swift wordt standaard geleverd in het Comfort uitrustingsniveau. Tot de uitrusting behoren onder andere het Suzuki Safety System Pro met onder meer Blind Sport Monitor, Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist. Andere standaard rijhulpsystemen zijn de achteruitrijcamera en parkeersensoren achter. In het interieur wordt het in dual-tone uitgeruste dashboard voorzien van Suzuki Multimedia Systeem met 9-inch scherm inclusief navigatie.

Daarnaast kan het Suzuki Multimedia Systeem ook draadloos gekoppeld worden aan Android Auto of Apple Carplay. Met de Suzuki Connect-app kunnen gebruikers verbonden blijven met de auto. De Comfort is verder voorzien van LED koplampen en achterlichten, handbediende airconditioning, Smart Entry & Start System voor sleutelloze toegang en starten en Pearl Metallic lak in de kleur Flame Orange. De Suzuki Swift Comfort is alleen met handgeschakelde transmissie leverbaar en start bij 21.695 euro.

Select en Style

De Suzuki Swift in Select uitrustingsniveau wordt bovenop de standaarduitrusting voorzien van 16-inch lichtmetalen velgen met 185/55R16 banden en Privacy Glass. In het interieur wordt het Suzuki Multimedia Systeem uitgebreid naar zes luidsprekers, is het stuurwiel met leder bekleed en zijn de met luxere stof uitgevoerde stoelen nu voorzien van stoelverwarming. Ook hoogteverstelling voor de bestuurdersstoel is nu standaard. Voor het Select uitrustingsniveau bedraagt de consumentenprijs 23.795 euro.

Naast dat Climate Control standaard is op de Style uitvoering zijn het vooral de stijlelementen die in het oog springen. Zo zijn het dashboard, de middenconsole, het stuurwiel en de deurpanelen vóór nu voorzien van satijn chromen accenten. De lichtmetalen 16-inch velgen zijn gelakt en gepolijst. De nieuwe Suzuki Swift is er als Style vanaf 25.345 euro. Zowel de Swift Select als de Swift Style zijn leverbaar met een CVT-automaat tegen een meerprijs van 2.350 euro. AllGrip vierwielaandrijving heeft een meerprijs van 3.300 euro.

Kleuren

Het kleurenpalet van de nieuwe Suzuki Swift bestaat uit negen tinten en waarvan drie nieuwe. Nieuwe single-tone kleuren zijn Frontier Blue Pearl Metallic, Cool Yellow Metallic en Caravan Ivory Pearl Metallic. Suzuki levert ook opvallende dual-tone lakafwerkingen waarbij het dak, afhankelijk van de kleur, is afgewerkt in Super Black Pearl of Mineral Gray Metallic.

De kleuren Burning Red Pearl Metallic en Frontier Blue Pearl Metallic bestaan uit een drielaagse coating, wat resulteert in een rijke textuur en zeer verzadigde tinten. Flame Orange Pearl Metallic is standaard voor alle uitvoeringen. Overige lakkleuren zijn er vanaf 649/ 699 euro voor de single-tone kleuren of 849/ 899 euro voor de dual-tone kleuren.

Marktintroductie

De nieuwe Suzuki Swift wordt aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 in de showroom verwacht en wordt net als andere producten van Suzuki standaard geleverd met zes jaar garantie. De nieuwe Swift is per direct te bestellen.