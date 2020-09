Suzuki start verkoop Across

10 september 2020 | Suzuki start de verkoop van het nieuwe topmodel: de Acress. De Across is per direct te bestellen bij de Suzuki-dealer, met een vanafprijs van 65.000 euro. Klanten kunnen kiezen uit zes verschillende exterieurkleuren: White Pearl Crystal Shine, Silver Metallic, Attitude Black Mica, Sensual Red Mica, Gray Metallic en Dark Blue Mica. Eind september 2020 zullen de eerste exemplaren van de Across geleverd worden.

De nieuwe Suzuki Across beschikt over een Plug-in Hybrid-aandrijflijn. De basis van deze aandrijflijn bestaat uit een 2,5 liter benzinemotor met 136 kW (185 pk), die wordt bijgestaan door een elektromotor met 134 kW (183 pk) en 270 Nm koppel. Voor de achterwielen is er een 40 kW (55 pk) en 121 Nm sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 225 kW (306 pk) en daarmee kan de Suzuki Across in 6,0 seconden naar 100 km/h sprinten.Op zijn 18,1 kWh grote lithium ion-accupakket kan de Across 75 kilometer achter elkaar volledig elektrisch afleggen.

Met zijn standaard vierwielaandrijving en bodemvrijheid van 190 millimeter is het nieuwe topmodel van Suzuki ook goed voorbereid op een avontuurlijk weekend. Aan boord is ruimte voor vijf volwassenen en hun bagage. Door de locatie van het accupakket, blijft de bagageruimte ongewijzigd. Zelfs met het standaard reservewiel bedraagt deze 480 liter. Met de achterbank neergeklapt, is dit uit te breiden tot 1.604 liter. Het trekgewicht bedraagt 1.500 kilogram.

Als nieuw topmodel van het Suzuki-modellengamma, krijgt de Across standaard onder meer over LED-verlichting, stoelverwarming voorin en achterin (buitenste zitplaatsen), stuurwielverwarming, geregelde airconditioning, 19 inch lichtmetalen velgen, draadloos laden voor mobiele telefoons en een 9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto. Ook het Suzuki Safety System Pro, met onder meer Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Road Sign Assist (RSA), Lane Tracing Assist (LTA), Blind Spot Monitor (BSM), Pre-Collision System (PCS) en Rear Crossing Traffic Alert (RCTA).

Suzuki introduceert Across

1 juli 2020