Suzuki introduceert Across

1 juli 2020 | Suzuki introduceert een nieuw topmodel: de Across. De Across is een grote SUV die wordt aangedreven door een plug-in hybrid motor. De Suzuki Across is het eerste model dat door Toyota wordt aangeleverd in het kader van een samenwerkings-overeenkomst tussen Suzuki Motor Corporation en Toyota Motor Corporation. Aan het eind van het derde kwartaal van 2020 vindt de marktintroductie plaats van de Suzuki Across. De prijzen van de auto worden rond de marktintroductie bekendgemaakt.

De basis van het Plug-in Hybrid-systeem is een sterke voorste elektromotor die een fors koppel levert bij lage snelheden, gecombineerd met een krachtige 2,5 liter viercilinder benzinemotor die bij hogere snelheden zorgt voor een soepele acceleratie. Met een maximaal systeemvermogen van 225kW (306 pk) is de Across in staat om in 6,0 seconden naar 100 km/h te sprinten. Tegelijkertijd is de gemiddelde CO2-uitstoot met 22 gram per kilometer énorm laag voor een auto van dit formaat. De Suzuki Across beschikt over een 18,1 kWh lithium ion-accupakket, waarmee de auto 75 kilometer achter elkaar volledig elektrisch kan afleggen, meer dan voldoende voor het gemiddelde dagelijkse woon-werkverkeer in Europa van ongeveer 50 kilometer.

Het Plug-in Hybrid-systeem is uitgerust met vier rijmodi: de standaard EV-modus, Auto EV / HV-modus, HV-modus en de acculadermodus. De bestuurder kan deze selecteren, afhankelijk van de rijomstandigheden en de batterijstatus. In de EV-modus wordt het voertuig volledig aangedreven door de kracht van de elektromotor, zelfs bij volledige acceleratie. In Auto EV / HV-modus en HV-modus draagt de motor bij aan de vermogensafgifte wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer het gaspedaal krachtig wordt ingedrukt.

Elke Suzuki Across beschikt over het geavanceerde E-Four vierwielaandrijvingsysteem. Een onafhankelijke 40 kW-elektromotor stuurt de achterwielen aan. In combinatie met de aandrijflijn op de voorwielen kan de koppelverdeling voor:achter van 100:00 tot 20:80 worden geregeld. Voordelen van dit systeem zijn onder meer verbeterde stabiliteit tijdens het wegrijden op gladde oppervlakken, zoals besneeuwde wegen en zeer zeker weggedrag tijdens bochten op verschillende wegdekken.

Ook beschikt de Suzuki Across over een Trail Mode, een automatische limited-slip differentieelregeling die zorgt voor de best mogelijke grip en controle op gladde oppervlakken. Het systeem werkt door de remmen in te schakelen op de wielen die grip beginnen te verliezen en het koppel vervolgens te sturen naar de wielen die grip behouden. De functie past ook het gas- en transmissiepatroon aan om het voertuig in beweging te houden. Dit, in combinatie met de bodemvrijheid van 190 millimeter, maakt de auto ook geschikt voor avonturen over ruiger terrein.

Als nieuw topmodel van het Suzuki-modellengamma, is de Suzuki Across compleet uitgerust. Zo beschikt de auto standaard onder meer over LED-verlichting, geregelde airconditioning, 19 inch lichtmetalen wielen en een 9 inch touchscreen met navigatie, Apple CarPlay en Android Auto. Ook het Suzuki Safety System Pro is standaard, met onder meer Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Road Sign Assist (RSA), Lane Tracing Assist (LTA), Blind Spot Monitor (BSM), Pre-Collision System (PCS) en Rear Crossing Traffic Alert (RCTA).

Klanten kunnen de Suzuki Across bestellen in zes verschillende exterieurkleuren: White Pearl Crystal Shine, Silver Metallic, Attitude Black Mica, Sensual Red Mica, Gray Metallic en Dark Blue Mica.