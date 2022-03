Suzuki Across vernieuwd voor 2022

7 maart 2022 | De Suzuki Across krijgt voor modeljaar 2022 een snellere boordlader, LED-mistlampen en verbeterde geluidsisolatie. Een uitgebreider uitrustingsniveau betekent geen hogere prijs: de vanafprijs wordt verlaagd naar 54.900 euro.

Het topmodel van Suzuki beschikt over een van de grootste accupakketten in zijn segment, met een inhoud van 18,1 kWh. Daarmee kan de auto 75 kilometer volledig elektrisch afleggen. Opladen kan vanaf de modeljaarupdate twee keer zo snel: met 6,6 kW in plaats van 3,3 kW. Aan de aandrijflijn is niets gewijzigd: de Across behoudt zijn aandrijflijn met een maximaal systeemvermogen van 225kW (306 pk). Daarmee is de auto in staat om in 6,0 seconden naar 100 km/h te sprinten, maar is het ook mogelijk om zeer efficiënt te rijden, zelfs als het accupakket leeg is.

Voor modeljaar 2022 is naast de laadsnelheid ook de snelheid van de elektrisch bedienbare achterklep verbeterd. Deze opent en sluit nu sneller dan voorheen. In het interieur is meer geluidsdempend materiaal toegepast, waardoor de Across stiller is dan voorheen. Ook de USB-poorten zijn vernieuwd: de Across heeft nu drie USB-C-aansluitingen: één voorin voor het multimediasysteem en twee voor de achterpassagiers. De interieurverlichting is met de modeljaarwijziging, net als de mistlampen vóór, voorzien van LED-lampen.

Als topmodel van het Suzuki-modellengamma beschikt de auto standaard onder meer over LED-verlichting, dual zone climate control, stuurwielverwarming, 19 inch lichtmetalen wielen en een 9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto. Ook het Suzuki Safety System Pro is standaard, met onder meer Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Road Sign Assist (RSA), Lane Tracing Assist (LTA), Blind Spot Monitor (BSM), Pre-Collision System (PCS) en Rear Crossing Traffic Alert (RCTA).

De vernieuwde Suzuki Across is per direct te bestellen voor zijn nieuwe, lagere prijs. De Across is te bestellen vanaf 54.900 euro en is leverbaar in zes verschillende exterieurkleuren, waarvan de eerste vier een kosteloze optie zijn: Gray Metallic, Dark Blue Mica, Silver Metallic, Attitude Black Mica, Sensual Red Mica en White Pearl Crystal Shine.

