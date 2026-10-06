Subaru neemt deel aan Green Deposit-initiatief

De tegoeden van Subaru Europe ondersteunen via het Green Deposit-initiatief van MUFG de financiering van projecten en activiteiten met een positieve impact op het milieu. Het investeringskader omvat een breed scala aan duurzame activiteiten die voor financiering in aanmerking komen. Daaronder vallen hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, schoon vervoer, biodiversiteit, duurzaam beheer van landgebruik en grondstoffen, duurzaam water- en afvalwaterbeheer, duurzame gebouwen, milieuvriendelijke producten, technologieën en processen die bijdragen aan een circulaire economie en initiatieven voor aanpassing aan klimaatverandering.

Aansluitend op een recente verklaring van Keigo Ino, Vice President van Subaru Europe, zegt David Dello Stritto, General Manager Marketing & PR van Subaru Europe: "Subaru heeft wereldwijd de ambitie om meer te zijn dan een autofabrikant. Dat betekent dat wij verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin onze klanten leven. Nu we met ons groeiende aanbod volledig elektrische auto's in Europa een nieuw hoofdstuk ingaan, is deelname aan het Green Deposit-initiatief van MUFG een logisch vervolg op die inzet. Als eerste klant die via dit initiatief van MUFG geld onderbrengt in de EU, ondersteunen we graag een programma dat bijdraagt aan milieuprojecten. Tegelijkertijd biedt het onze groeiende gemeenschap van EV-rijders een nieuwe, betekenisvolle verbinding met de waarden die zij met Subaru delen. Dit is 'Driven by What You Love' in de praktijk: onze betrokkenheid omzetten in iets dat waarde creëert die verder reikt dan de auto zelf."

Voor Subaru beperkt duurzaamheid zich niet tot het terugdringen van de uitstoot van zijn producten. De aanpak van het bedrijf omvat ook de bredere impact van zijn activiteiten en de ambitie om positief bij te dragen aan de samenleving en het milieu. Subaru's activiteiten strekken zich uit over de aarde, de lucht en de natuur: van automobiliteit tot initiatieven op het gebied van luchtvaart en milieu. Het Green Deposit-initiatief biedt Subaru Europe dan ook de mogelijkheid om zijn elektrificatiestrategie, financiële activiteiten en bredere inzet voor duurzaamheid samen te brengen in één samenhangende aanpak.

Met het groeiende aantal Subaru EV-rijders in Europa creëert het bedrijf betekenisvolle manieren om bij te dragen aan de wereld om ons heen. Het is 'Driven by What You Love' in de praktijk: de ervaring van het bezitten van een Subaru reikt verder dan de auto zelf en draagt bij aan het welzijn van mensen, de samenleving en een duurzamere toekomst.