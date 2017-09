Subaru maakt prijzen en uitvoeringen nieuwe Impreza bekend

31 augustus 2017 | Subaru heeft de prijzen van de nieuwe Impreza bekendgemaakt. De nieuwe vijfdeurs hatchback in het C-segment wordt leverbaar in drie uitvoeringen. De reeks begint met de 27.595 euro kostende 1.6i Pure en loopt door tot 34.595 euro voor de Premium-uitvoering. De 1.6i Comfort kost 31.395 euro. Welke versie ook wordt gekozen; symmetrische vierwielaandrijving, Lineartronic automaat en Subaru's EyeSight-hulpsysteem zijn standaard.

De nieuwe Subaru Impreza maakt deel uit van een belangrijk productoffensief van het Japanse merk. Recent is de Forester vernieuwd, in het laatste kwartaal van dit jaar komen de volledig nieuwe Impreza en Subaru XV naar Nederland. Beide modellen zijn gebouwd op Subaru's nieuwe Global Platform, dat steviger en veiliger is. Dankzij het platform biedt de Impreza meer rijplezier, binnenruimte en een hoge mate van passieve en actieve veiligheid.

EyeSight werkt als een extra paar ogen voor de bestuurder en grijpt in bij gevaar. Active Torque Vectoring, licht- en regensensor en een Winter Pack met onder meer verwarmde buitenspiegels en een ruitenwisserontdooisysteem zijn eveneens standaard. Alle voorzieningen gecombineerd met een oerdegelijke veiligheidskooi, solide Japans staal, een uitgekiend botsenergie-absorptiesysteem, een boxermotor die bij een frontale botsing onder de auto glijdt en andere unieke Subaru-veiligheidsitems maken de Impreza veilig. Iets dat in Japan is bevestigd door de zeer hoge score die de Impreza heeft gehaald in de onafhankelijke JNCAP botstests.

De Pure, de instapversie van de reeks, beschikt over Apple Car Play, DAB+-radio, volautomatische airconditioning en een bluetooth carkit met stuurwielbediening. Na de Pure komt de Comfort. Hij is voorzien van meesturende LED-koplampen, achteruitrijcamera, keyless access en een Advanced Safety Pack met grootlichtassistent, omgevingsradar achter en automatisch dimmende binnenspiegel. De top of the line-versie heet Premium. Die uitvoering heeft alles van de Comfort aangevuld met 18-inch lichtmetalen wielen, dorpelverbreders, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, lederen bekleding, elektrisch schuif/kanteldak en geïntegreerd grootscherm navigatie met TomTom Maps.

De Impreza-reeks begint met de 1.6i Pure van € 27.595,-, de 1.6i Comfort kost € 31.995,- en de Premium-uitvoering vraagt een investering van € 34.595,-. Full Operational Lease kan vanaf € 459,- excl. BTW per maand, tarief gebaseerd op 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar. Drie jaar garantie is standaard op elke Subaru, de garantietermijn uitbreiden tot vijf jaar is mogelijk. De orderboeken zijn inmiddels geopend, de levering van de nieuwe Impreza start in het vierde kwartaal van dit jaar.