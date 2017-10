Vooruitblik | In 2012 wilden twee vrienden de wereld een beetje beter maken. Om dat te doen wilden ze beiden een elektrische auto kopen. Maar dat was lastig! Elektrische auto's waren of onbetaalbaar of hadden een te beperkte actieradius. De oplossing? De heren begonnen hun eigen automerk, met als doel elektrische auto's betaalbaar te maken voor het grote publiek. Maak kennis met Sono Motors.

Dankzij de achterwielaandrijving is het gevoel in de besturing uitstekend, omdat dit niet wordt verstoord door de aandrijfkrachten. Het is echter de kleine draaicirkel (minder dan 10 meter) die de Sion tot een heerlijke auto in de stad maakt. Net als de BMW i3 staat de Sion op hoge maar smalle banden om de rolweerstand te verlagen en tegelijkertijd de grip te garanderen.

Opladen kan met wisselstroom en gelijkstroom, van alle bronnen van 1 kW tot en met 50 kW. De accu heeft een totale capaciteit van 35 kWh. Bovendien is de Sion nu al in staat om ook dienst te doen als stroombron. De Sion kan andere elektrische auto's, maar kan ook een hele woning van stroom voorzien. De Sion beschikt daarom over twee 220 volt stopcontacten (1 in de bagageruimte, 1 in de neus) en een driefase-aansluiting.

Dat bereik wordt nog eens vergroot door de 330 zonnepanelen rondom. Hiermee heeft de Sion, onder ideale omstandigheden, tot 30 km extra bereik per dag. Op het dak, de motorkap, de achterklep, de portieren en zelfs bovenop het dashboard zijn zonnepanelen te vinden. De zonnepanelen zijn flexibel, waardoor ze meebuigen met het "plaatwerk" en tegen een stootje kunnen. Ook de wasstraat is geen probleem. Bovendien zijn de panelen individueel aangesloten; als er één uitvalt dan behouden de overgebleven exemplaren hun functie.

De belangrijkste daarvan is de hoge prijs. Het eerste model van Sono Motors is de Sion (een "leuk" woord dat één van de oprichters toevallig op een muur zag getekend vanuit een rijdende trein) is daarom geheel opgebouwd uit kunststof uit de 3d-printer. De auto is niet in kleur gespoten, de kleur van het kunststof bepaalt de kleur van de auto.

Wat maakt het idee zo goed? Door over alles wat bestaande merken als vanzelfsprekend zien opnieuw na te denken kwam Sono met een frisse aanpak. Daarbij heeft Sono Motors alle bezwaren tegen elektrische auto's in kaart gebracht en die moesten allemaal worden weggenomen.

De tweede stap waren de financiën. Dankzij crowd funding is een goed idee tegenwoordig genoeg. Binnen luttele weken had Sono Motors bijna vier keer meer geld opgehaald dan nodig voor de eerste stap in de ontwikkeling van een eigen auto. Het idee was zelfs zo goed, dat diverse investeerders spontaan hun diensten aanboden. Nog voordat de eerste auto op zijn wielen stond, was Sono Motors al miljoenen waard!

Goede ideeën hadden oprichters Laurin Hahn en Jona Christians van Sono Motors genoeg. Maar hoe realiseer je zoiets? Te beginnen met de naam. De vader van één van de oprichters was arts en het "sono" in "sonogram" lag zo lekker in het gehoor dat dat de naam van het merk werd.

Luxe

Om de prijs laag te houden, zal de Sion slechts in één uitvoering leverbaar zijn. Alleen een trekhaak is een optie (ja, deze elektrische auto mag een aanhanger trekken!). Wanneer de Sion daadwerkelijk in productie gaat, zal deze voorzien zijn van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die gangbaar zijn in dit segment.

De verwarming en airconditioning werken met een zogenaamde "warmtepomp", waarmee energie wordt bespaard en de actieradius toeneemt. Heel bijzonder is het luchtfilter op basis van mos. Eén van de oprichters van Sono Motors had dit mos in zijn keuken en vond het mooi staan in een milieuvriendelijke auto. Later bleek dit mos toevallig ook geschikt als luchtfilter en om de luchtvochtigheid in de cabine constant te houden.

Via een centraal geplaatst 10 inch beeldscherm kunnen alle functies worden bediend. Dit gaat echter veel verder dan de gebruikelijke radio, bluetooth telefoonkoppeling of navigatiefuncties. Standaard is iedere Sion voorzien van software om de auto te kunnen delen. Wie een Sion koopt, kan deze eenvoudig delen met buurtbewoners of collega's en daarbij registreert de auto zelf wie waar en wanneer heeft gereden.

Als dat een stap te ver gaat, dan heeft de Sion ook software aan boord om alleen stoelen te delen. Wanneer een bestemming wordt ingevoerd in het navigatiesysteem, wordt via een bestaand carpool-platform gekeken of er mogelijk passagiers kunnen worden opgepikt. De Sion-bestuurder krijgt te zien hoeveer hij/zij moet omrijden om passagiers op te halen en wat dit oplevert. Vervolgens is een eenvoudig klik op "ja" of "nee" voldoende om te bepalen of de rit wordt gedeeld of niet.

Distributie

Een auto financieren en ontwikkelen is slechts een eerste stap. Maar hoe zet een nieuw merk een distributienetwerk op? Ook daarvoor vond Sono Motors een eigenzinnige oplossing.

Elektrische auto's hebben weinig tot geen onderhoud nodig. Daarom is een dealer netwerk simpelweg overbodig. In plaats daarvan levert Sono Motors bij iedere auto een werkplaatshandboek, zodat iedere garage de auto kan repareren. Daarbij worden de datamodellen die nodig zijn om een 3d-printer aan te sturen vrijgegeven, zodat iedereen zelf onderdelen kan fabriceren bij eventuele schade.

Sono Motors werkt niet met importeurs, de klant bestelt de auto simpelweg online. Vervolgens dient men de auto zelf op te halen in Bremerhaven (Duitsland). Wel zegt het merk toe groepen klanten uit bepaalde landen gezamenlijk te helpen met het transport en de registratie van hun auto. De eerste exemplaren worden naar verwachting midden 2019 afgeleverd. Bestellen, al dan niet in combinatie met een investering in Sono Motors, kan per direct.

Conclusie

Het nieuwe merk Sono Motors wil elektrische auto's betaalbaar maken en daarmee een bijdrage leveren aan de oplossing van het milieuprobleem. Een korte proefrit met een prototype van het eerste model van Sono Motors, de Sion, leert dat de nieuwe autofabrikant op de goede weg is.

Sono Motors heeft namelijk over ieder onderdeel van automobiliteit, van productie, via het rijden tot het onderhoud, opnieuw nagedacht. Steeds vond de fabrikant een efficiëntere oplossing en zo kunnen elektrische auto's inderdaad goedkoper en dus bereikbaarder worden. Daarbij deugt het product: de Sion rijdt goed, heeft een behoorlijke actieradius en biedt louter voordelen ten opzichte van traditionele auto's.

Wat een geluk dat initiatiefrijke types zoals Laurin en Jona elkaar vonden en samen de wereld een beetje mooier wilden maken!