Skonda kondigt nieuwe Superb aan

De nieuwe Superb-modellen onderscheiden zich door hun krachtige lijnen en de vlakke lichtunits vóór en achter, die uiting geven aan de vernieuwde designtaal van Skoda. De driedimensionale uitstraling van de lichtunits vóór wordt versterkt door nieuwe crystalline-elementen. De full-LED matrixkoplampen danken hun unieke uitstraling aan zeshoekige bi-LED matrixmodules en een nieuw, gekleurd Crystallinium-element.

Ruimte

De nieuwe Superb is 4,91 meter lang, 1,85 meter breed en 1,48 meter hoog (Combi: 4,90/1,85/1,48 meter). De wielbasis van 2,84 meter vormt het startpunt voor een interieur dat ruimer is dan dat van de vorige Superb. Achterin zijn de benen te strekken en de hoofdruimte is er op alle zitplaatsen op vooruitgegaan. De bagageruimte van de Superb Hatchback heeft een inhoud van 645 liter en het beschikbare volume in de Combi bedraagt 690 liter, wat 30 liter meer is dan zijn voorganger.

Het interieur van de nieuwe Superb kenmerkt zich volgens de fabrikant ook door maximaal bedieningsgemak. Een combinatie van fysieke knoppen en een touchscreen staat daarbij centraal. Het nieuwe infotainmentdisplay heeft een diameter van 12,9 inch, het grootste tot nu toe in een Superb. De selector voor de transmissie bevindt zich nu onder handbereik op de stuurkolom. Mede daardoor komt de middenconsole nu nog opgeruimder over. Bovendien is hier extra opbergruimte beschikbaar.

Hybride

De Superb Combi is er voortaan ook als iV-uitvoering met plug-in hybridetechnologie. Het systeemvermogen bedraagt 150 kW / 204 pk. Vergeleken met zijn voorganger, heeft de Superb Combi iV een batterij met een grotere capaciteit (25,7 kWh versus 12,7 kWh) waardoor de elektrische actieradius nu ruim 100 kilometer bedraagt. Bij openbare laadpunten en wallboxes (3,6-11 kW) gaat het opladen van de batterij nu sneller. Ook snelladen tot en met 50 kW is mogelijk.

Daarnaast is de nieuwe Superb er ook met mild-hybridetechnologie, inclusief de nieuwste generatie cilinderuitschakeling (ACT+). De 1.5 TSI mHEV is goed voor een vermogen van 110 kW/150 pk.

Alle motoren voldoen aan de Euro 6 emissienorm. Elke nieuwe Superb is uitgevoerd met een automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling.

Veiligheidssystemen

Op het gebied van rijassistentie is de vierde generatie Superb eveneens van deze tijd. Nieuw is Turn Assist, waarbij het systeem waarschuwt voor aanrijdingen met tegemoetkomende voertuigen en activeert indien nodig automatisch de rem bij het afslaan. Ook Crossroad Assist debuteert in de Superb. Dit systeem maakt gebruik van radarsensoren in de voorbumper. Op kruisingen met beperkt zicht detecteert het systeem verkeersdeelnemers die van links of rechts komen. Akoestische en visuele signalen waarschuwen de bestuurder daarvoor.

Bestaande systemen zoals Emergency Assist zijn verbeterd. Front Assist 'herkent' naast voetgangers nu ook fietsers (Predictive Cyclist Protection). Het nieuwe Top View maakt gebruik van vier camera's om de directe omgeving van de auto (360 graden) in beeld te brengen. De weergave is volgens Skoda scherper dan voorheen. In een nieuwe Superb zijn tot wel tien airbags aanwezig, waaronder één die voorkomt dat bestuurder en voorpassagier bij een aanrijding met elkaar in contact komen.

Simply Clever

Simply Clever-voorzieningen zijn Skoda's voorbeelden van gebruiksgemak. In de nieuwe Superb debuteren drie nieuwe handigheidjes. Zo is de bagageruimteafdekking van de Superb Combi nu elektrisch bedienbaar. In de centrale armsteun achter is een houder voor tablets geïntegreerd en elke voorstoel heeft aan de achterzijde een dubbel opbergvak voor tijdschriften of een smartphone. Ook handig: dankzij een ingebouwde trechter is het watersproeierreservoir makkelijker bij te vullen. Natuurlijk zijn ook in de portieren geïntegreerde paraplu's, diverse bekerhouders, 12V-aansluiting en handige haakjes in de bagageruimte nog altijd in de nieuwe Superb te vinden. In totaal beschikt het topmodel van Skoda over maar liefst 28 Simply Clever-functies.

De nieuwe Skoda Superb wordt begin november 2023 onthuld. In aanloop naar de marktintroductie in het voorjaar van 2024, maakt Skoda de uitvoeringen, exacte specificaties en prijzen bekend.