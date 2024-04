Skoda Superb 1st Edition nu als hatchback

Vergeleken met zijn voorganger is de nieuwe Skoda Superb Hatchback iets gegroeid. Zijn achthoekige grille en standaard LED-koplampen zijn gezichtsbepalend. De lijnvoering speelt bovendien een belangrijke rol als het gaat om efficiency: de stroomlijn (Cw-waarde 0,23) draagt bij aan het verminderen van het verbruik.

In het interieur van de nieuwe Superb Hatchback valt op dat vooral de hoofdruimte voor- en achterin zijn toegenomen. Ook de bagageruimte is gegroeid. De inhoud bedraagt 645 liter, dat is 20 liter meer dan in de vorige Superb. Uiteraard is de achterbank in delen neerklapbaar. Het interieur is vergaand gedigitaliseerd. In de Superb First Edition zijn de Virtual Cockpit, een groot (13 inch) infotainmentdisplay en smart dials standaard. Met deze nieuwe draai-drukknoppen met geïntegreerd kleurendisplay zijn functies naar keuze te bedienen.

First Edition

D Skoda Superb Hatchback First Edition beschikt over LED-koplampen, -achterlichten en -interieurverlichting. Smartphones zijn draadloos te verbinden en de combinatie van parkeersensoren (voor en achter) en de achteruitrijcamera maakt het manoeuvreren eenvoudiger. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, de automatische airconditioning (drie zones), Kessy Go (Start- & stopknop), het virtual pedal (openen van de achterklep met een voetbeweging) en extra getinte ruiten achter dragen bij aan de uitrusting. Voor de veiligheid is de adaptieve cruise control inbegrepen.

De Superb Hatchback First Edition wordt geleverd met een 1.5 TSI met 48V mild-hybridetechnologie (110 kW / 150 pk). Deze aandrijflijn kan bij afremmen energie terugwinnen. Die energie is te gebruiken voor een powerboost bij het accelereren of voor het 'zeilen' (uitrollen) met uitgeschakelde TSI.

De Skoda Superb Hatchback First Edition is nu te bestellen vanaf € 43.490 en is online samen te stellen in de configurator op skoda.nl. De levering start in juni 2024.