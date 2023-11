Skoda onthult nieuwe Superb

De nieuwe Superb-modellen zijn iets langer dan hun voorgangers. De Hatchback meet nu 4,91 meter (+4,0 cm) en de Combi 4,90 meter (+4,3 cm). De breedte bedraagt 1,85 meter (-1,5 cm). Zowel de Hatchback als de Combi is 1,48 meter hoog en de wielbasis bedraagt een riante 2,84 meter. Mede daardoor heeft elke inzittende extra beenruimte. Daarbij bieden de nieuwe Superb-modellen zowel voor- als achterin meer hoofdruimte en de bagageruimtes zijn gegroeid. Die van de hatchback heeft nu een capaciteit van 645 liter (+20 l) en in de Combi bedraagt het beschikbare volume 690 liter (+30 l). Door de achterbank van laatstgenoemde neer te klappen wordt dat uitgebreid tot 1.920 liter.

De nieuwe Superb kenmerkt zich door een scherp design. Mede dankzij actieve aero-elementen als een afsluitbare centrale luchtinlaat en een gereguleerde luchtstroom van de radiatorfan naar de remmen is de stroomlijn gunstig: de Superb Hatchback heeft een Cw-waarde van 0,23 (Combi 0,25), wat bijdraagt aan de efficiency.

Tegelijkertijd weerspiegelt het ontwerp de nieuwe Skoda-designtaal. De achthoekige grille is een blikvanger, zeker in combinatie met de nieuwe LED Matrix-koplampen. De slanke lichtunits beschikken over aparte LED-modules met in totaal 36 matrix-segmenten voor dim- en grootlicht. Ertussen bevindt zich dagrijverlichting in de vorm van een kristal. Een lichtstrip verbindt de slanke C-vormige achterlichtunits met elkaar. Afhankelijk van de gekozen (meer)uitvoering is de nieuwe Superb er met wielmaten variërend van 16-19 inch.

Interieur

De Virtual Cockpit (10 inch) is standaard op elke Superb. Voor het eerst heeft het topmodel van Skoda standaard een vrijstaand 13 inch infotainmentscherm met stem- en gebarenbediening. Een head-up display is optioneel. De middenconsole maakt een opgeruimde indruk doordat de selector van de standaard DSG-transmissie nu op de stuurkolom is geplaatst.

Smart Dials dragen bij aan het bedieningsgemak. De bestuurder kan deze draai- en drukknoppen met geïntegreerd kleurendisplay (32 mm) zelf configureren. Zo zijn onder meer het geluidsvolume, de ventilatiestroom en smart airconditioning aan te sturen en driving modes te selecteren. Een Smart Dial is ook te gebruiken om in te zoomen op de navigatiekaart. Daarnaast zijn er fysieke knoppen voor de raamventilatie, de achterruitverwarming, luchtrecirculatie en functies van de automatische airco. Via de Climate Control Menu-knop zijn de verwarming van stoelen, stuur en voor- en achterruit te bedienen. In de nieuwe Phonebox zijn twee telefoons draadloos te laden (15 W) en in het interieur zijn diverse 45 W USB-C-poorten te vinden, waarmee bijvoorbeeld laptops en tablets zijn te laden.

Altijd online

Omdat de nieuwe Superb continu online is, zijn over-the-air updates voor het infotainmentsysteem mogelijk. Ook kan de bestuurder hiermee gebruikmaken van online routeplanning en andere online diensten. Via de app zijn veel (laad)functies van de Superb Combi Plug-In Hybrid te bedienen.

Duurzame materialen

Net als de Enyaq en nieuwe Kodiaq wordt de nieuwe Superb leverbaar met een keuze uit verschillende Design Selections. De Superb kan optioneel besteld worden met Ergo-stoelen die zijn bekleed met geperforeerd leder en beschikken over verwarmings-/ventilatie-, massage- én geheugenfuncties inclusief Smart Comfort Entry. In alle modellen zijn de bekledingsstoffen, inclusief die van de hemelafwerking, gemaakt van 100% gerecyclede materialen.

Een nieuwe Superb betekent ook nieuwe Simply Clever-functies. Zo heeft de Combi nu een elektrisch bediende bagageruimteafdekking. De Jumbo Box onder de centrale armsteun heeft een inhoud van 5,5 liter. In de box zijn een 12V aansluiting, een uitneembaar brillenvak en een houder voor display-cleaners opgenomen. Ook nieuw zijn in de achterzijde van de stoelleuningen geïntegreerde houders voor smartphones en de verschuifbare middenarmsteun achter met bekerhouders en een opbergruimte voor tablets.

Aandrijving: altijd hybride

In Nederland is de nieuwe Superb er met een keuze uit mild-hybride- en plug-in hybride-aandrijflijnen. De automatische DSG-transmissie is altijd standaard. De Skoda Superb Combi Plug-In Hybrid heeft een systeemvermogen van 150 kW/204 pk. Hij maakt gebruik van de nieuwste plug-in hybridetechnologie met een 25,7 kWh accu die een elektrische actieradius van maximaal 100 kilometer (in theorie) mogelijk maakt. Het opladen kan met 11 kW (wallbox, openbare laadpunten) en sneller met 50 kW snelladen (25 minuten van 10-80%).

De Superb 1.5 TSI e-TEC met 110 kW/150 pk heeft mild-hybridetechnologie met een 48 volt riemaangedreven starter-generator, een lithium-ion batterij en de nieuwste generatie cilinderuitschakeling (ACT+). De bij het remmen teruggewonnen elektriciteit kan voor een powerboost zorgen, maar is ook te gebruiken om met uitgeschakelde benzinemotor uit te rollen.

Veiligheid

De nieuwe Superb is leverbaar met de modernste rijassistentiesystemen. Voor het eerst is hij er met Turn Assist, dat bij het afslaan waarschuwt voor tegemoetkomende voertuigen. Om een aanrijding te voorkomen, kan een automatische remingreep volgen. Emergency Steering Assist versterkt bij snelheden tussen 30 en 150 km/u stuuringrepen die zijn bedoeld om uit te wijken. ESC komt ook in actie om onder- of overstuur te voorkomen. Crossroad Assist maakt gebruik van radarsensoren en een camera om te waarschuwen voor verkeersdeelnemers die van links of rechts naderen. Als de bestuurder niet reageert op de waarschuwingssignalen, volgt een remingreep. Bij een openstaand portier waarschuwt Exit Warning voor van achteren naderend verkeer. De range bedraagt 35 meter en het systeem dekt een hoek van 120 graden. Met Intelligent Park Assist is automatisch inparkeren mogelijk.

Veel bestaande rijassistentiesystemen zijn dankzij betere sensoren en camera's verfijnd. Zo maakt Travel Assist voertuigen in de onmiddellijke omgeving beter zichtbaar in de Virtual Cockpit. In het Assisted Drive Basic-pakket werken Adaptive Lane Assist en de Adaptive Cruise Control samen met de navigatie om de snelheid bij bochten, kruisingen en rotondes aan te passen. Traffic Jam Assist gebruikt de functies van de Adaptieve Cruise Control en Adaptive Lane Assist om gedeeltelijk geautomatiseerd rijden in druk verkeer (snelheden tot 60 km/u) mogelijk te maken. Side Assist ziet van achteren naderend verkeer nu al op 90 meter afstand (was 70) en Front Assist herkent nu ook fietsers.

De nieuwe Superb houdt de bestuurder nu beter in het oog: als Attention en Drowsiness Assist vermoeidheid vaststelt, waarschuwt het de bestuurder. Crew Protect Assist komt in actie bij een noodstop en/of een dreigende aanrijding. Het systeem sluit automatisch openstaande ramen en het panoramadak, het spant de gordels aan en activeert de alarmverlichting. Emergency Assist kan de Superb bij een (medisch) noodgeval automatisch tot stilstand brengen en een noodoproep versturen. De portieren worden ten behoeve van hulpdiensten ontgrendeld en de interieurverlichting gaat dan aan.

De nieuwe Skoda Superb wordt in het voorjaar van 2024 in Nederland verwacht. Meer informatie over de line-up, exacte specificaties en prijzen wordt in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.