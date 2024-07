5 EuroNCAP sterren voor Skoda Kodiaq en Superb

Volgens de in 2023 door Euro NCAP geïntroduceerde strengere criteria ontvingen de nieuwe Superb en Kodiaq vijf sterren voor de bescherming van inzittenden. De Kodiaq behaalde daarbij 84% van het totale aantal punten, die worden gegeven over een scoringspercentage in vier categorieën: de bescherming van volwassen inzittenden (89%), de bescherming van kinderen (83%), de bescherming van kwetsbare weggebruikers (82%) en voor de aanwezige veiligheidsassistentiesystemen (78%).

De nieuwe Superb scoorde 87% van het totaal aantal punten en noteerde 93% voor het beschermen van volwassen inzittenden, 87% voor de bescherming van kinderen, 82% voor de bescherming van kwetsbare weggebruikers en 80% voor de aanwezige veiligheidssystemen. Die score zet de Superb op de plek van op één na veiligste auto in de Euro NCAP ranglijst voor 2024.

De carrosserie van beide modellen is ontworpen volgens de nieuwste normen en bevat onder warmte gevormde stalen onderdelen. Dit extreem sterke staal wordt voornamelijk toegepast in de A- en B-stijlen, het schutbord en de tunnelconsole. Bij een ongeval worden de inzittenden van beide modellen niet alleen beschermd door de stijve carrosserie en royale kreukelzones, maar ook door maximaal tien airbags voor de Škoda Superb (maximaal negen airbags voor de Kodiaq), waaronder een centrale airbag tussen de voorstoelen.

Talrijke hulpsystemen in zowel de nieuwe Kodiaq als de Superb waarschuwen de bestuurder voor mogelijke aanrijdingen en helpen actief om deze te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Op beide modellen omvat de lijst met standaard veiligheidssystemen Front Assist met voorspellende bescherming voor voetgangers en fietsers, Side Assist inclusief Rear Traffic Alert, evenals Collision Avoidance Assist, Turn Assist, Crossroad Assist en Exit Warning. Travel Assist ondersteunt de bestuurder actief bij het controleren van de auto in lengte- en dwarsrichting en omvat naast Adaptive Cruise Control (ACC) ook Adaptive Lane Assist met wegwerk-herkenning, Crew Protect Assist, Traffic Jam Assist en Emergency Assist.

Nieuwe nano-radarsensoren in de rechter- en linkerhoek van de voorbumper verbeteren de prestaties van assistentiesystemen als Front Assist of Crossroad Assist. De nano-radarsensoren in de achterste bumperhoeken vergroten het bereik van het aanwezige Side Assist. De nieuwe Vermoeidheidsherkenning controleert het gedrag van de bestuurder, beoordeelt het mogelijke vermoeidheidsniveau en activeert indien nodig visuele en akoestische waarschuwingen in de Virtual Cockpit.