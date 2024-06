Het verhaal van de Rafale begint bij de Franse vliegtuigbouwer "Caudron". Het gebruikte Renault-motoren in de toestellen en werd in 1933 zelfs overgenomen door Renault. In 1934 deed Renault-Caudron met de Rafale een aanval op het snelheidsrecord voor vliegtuigen. Met een snelheid van bijna 300 km/u over een afstand van 100 km was de vlucht succesvol en dus schreef de naam Rafale geschiedenis.

Nu gebruikt Renault die fameuze naam voor het nieuwe topmodel. Door te kiezen voor deze naam wil het duidelijk maken dat de Rafale geen opvolger is van een andere auto (maar hoogstens van een vliegtuig).

SUV-Coupé

Na de dwaze Avantime en stijlvolle Vel Satis is de eerste kennismaking met de Rafale teleurstellend: weer een SUV. En Renault heeft al zoveel SUV's! Echter, volgens de fabrikant is dit waar klanten om vragen en om van de Rafale toch iets unieks te maken is gekozen voor een mengvorm van SUV en coupé. Is Renault de eigen Arkana vergeten?

De basis van de Rafale wordt gevormd door de Espace, echter al het plaatwerk is uniek. Dat blijkt ook uit de onderlinge verhoudingen, want boven de schouderlijn is de Rafale een elegante coupé. Daarbij zorgen het lijnenspel, de hoek van de achterruit en de achterspoiler ervoor dat de Rafale langer lijkt, voor een fraai silhouet. Onder de schouderlijn heeft de Rafale juist het hoge koetswerk van een SUV, inclusief de bodemvrijheid die daarbij hoort.

Ruimte

De opzet van het dashboard vertoont wel gelijkenissen met bestaande modellen van Renault. Het is namelijk vrijwel identiek aan dat van de Espace. Echter, de stoelen zijn speciaal voor de Rafale ontwikkeld. Deze hebben een kuipvorm en met de hoogteverstelling kan voor zo'n lage zit worden gekozen, dat de Rafale het geborgen gevoel van een coupé benadert. Net zo makkelijk kan worden gekozen voor de hoge, machtige zitpositie die bij een SUV hoort.

„Het geavanceerde onderstel met vierwielbesturing zorgt ervoor dat de Rafale zich niet beperkt tot alleen een veelbelovend uiterlijk“

Ondanks het feit dat de Rafale grofweg even groot is als de Renault Espace, is dit een vijfzitter en geen zevenzitter. Die vijf personen zitten zeer ruim. Met grote volwassenen voorin resteert achterin nog volop hoofd- en beenruimte. De stoelen zijn bekleed met gerecycled Alcantara en Renault belooft dat het interieur altijd vrij is van dierlijke producten ("vegan").

Uitrusting

Nieuw is de "slimme" armsteun op de achterbank, waarin USB-aansluitingen en een steun voor tablets zijn te vinden. Zo kunnen achterin gemakkelijk spelletjes worden gespeeld of films gekeken. Ook heel slim: het panoramadak is elektrisch te verduisteren. Daarom is geen rolgordijn nodig en dat levert 3 cm extra hoofdruimte op. Zelfs tijdens de test onder de brandende zon wist het elektronische dak voldoende te verduisteren om de hitte buiten te houden.

De uitrusting is gelijk aan die van de andere grote modellen van Renault. Dat wil zeggen: modern en compleet. Ook gebruikelijk bij Renault is het op Android gebaseerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Voorheen koos Renault hierbij ook voor de huisstijl van Google, maar vanaf de Rafale is gekozen voor extravagante "graphics" met neon effect (dit komt in de vorm van een software-update ook naar de Espace en Austral). Bovendien is de Rafale de eerste Renault die gebruik maakt van Android versie 12 (was 11). De hardware is niet opgewaardeerd, maar de test bewijst dat deze voldoende rekenkracht heeft om deze nieuwe versie van het besturingssysteem probleemloos te draaien.

Rijeigenschappen

De Rafale staat op het zogenaamde CMF-CD platform, waarop ook de Renault Austral en Espace staan. Voor de Rafale en Espace was het al verlengd. Voor de Rafale is de spoorbreedte nu vergroot. De Espace en Austral zijn alleen optioneel te voorzien van multilink wielophanging, terwijl dat standaard is bij dit topmodel. Uiteraard heeft het onderstel een unieke afstelling, zodat de Rafale een eigen karakter heeft.

Bepalend voor de rijeigenschappen van de Rafale is de vierwielbesturing. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden is hier weinig van merkbaar. De Rafale voelt niet wendbaarder of levendiger dan de Espace of Austral. Echter, wanneer vlotter wordt gereden blijkt de Rafale veel capabeler te zijn! De vierwielbesturing zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit op hoge snelheden, en wie daar eenmaal van heeft geproefd moet een goede zelfbeheersing hebben om iedere volgende bocht niet vol enthousiasme te nemen. Om het anders te formuleren: op snelheden waarbij andere SUV's hun grenzen bereiken, is de Rafale nog steeds rustig en stabiel.

Ook heel prettig: dankzij de vierwielbesturing heeft deze forse SUV een bijzonder kleine draaicirkel en dat is praktisch in de stad. Vanwege de vlakliggende achterruit is het zicht in de binnenspiegel matig. Ook de grote c-stijlen zorgen voor minder overzicht tijdens manoeuvreren.

Hybride

De Rafale wordt aangedreven door de inmiddels vertrouwde hybridemotor van Renault. Deze bestaat uit een 1.2 liter driecilinder turbo benzinemotor plus twee elektromotoren. Tijdens de test was merkbaar dat Renault de software van deze motor recent heeft herzien. Het samenspel tussen de motoren verloopt daarom harmonieuzer. Dankzij slimme software en goede geluidsisolatie is het roffelende geluid van de driecilinder zelden tot nooit hoorbaar. Tegelijkertijd is sneller meer vermogen beschikbaar wanneer de bestuurder daarom vraagt.

Ondanks het feit dat dit slechts een 1.2 liter driecilinder is, zijn de prestaties prima en passend bij een topmodel. In de sport-stand is de Rafale agressief en daadkrachtig. In de eco-modus valt het vermogen sterk terug, maar nog steeds zijn de prestaties ruim voldoende.

Conclusie

Is de Rafale net zo baanbrekend als topmodellen uit het verleden van Renault? Nee, helaas niet. De Rafale is de zoveelste SUV van Renault en deelt bovendien veel techniek met de andere SUV's. Toch heeft de Rafale wel een eigen karakter dankzij de mix van SUV en coupé. Het geavanceerde onderstel met vierwielbesturing zorgt ervoor dat de Rafale zich niet beperkt tot alleen een veelbelovend uiterlijk.

De hybride-aandrijving zorgt voor comfort, prima prestaties en een beschaafd verbruik. Dat maakt de Rafale naast bijzonder ook verstandig. En daar zit het grote verschil met de illustere voorgangers! Die werden weliswaar bewonderd om hun eigenzinnige karakter, maar nauwelijks verkocht. De Avantime en Vel Satis waren zelfs goed voor diepterecords in de verkopen van Renault. Dit keer is innovatiedrang vervangen door stijl, en eigenzinnigheid door functionaliteit, dus moet de Rafale wel een hoogterecord worden.