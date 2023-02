Renault plaagt met silhouet nieuwe Espace

De nieuwe Renault Espace heeft een atletisch design met een gespierde schouderlijn. Aan de zijkanten reikt het glasoppervlak vrijwel tot aan de achterzijde, wat bijdraagt aan de uitstraling. De achterzijde is subtiel aangekleed met een achterspoiler in het verlengde van de daklijn.

In lijn met de huidige trends heeft de zesde generatie van de Renault Espace bescheidenere afmetingen. De nieuwe Espace is weliswaar 14 centimeter korter, maar desondanks is de lengte van het interieur met derde zitrij 2,48 meter; meer ruimte dan het interieur van de huidige generatie.

De geheel nieuwe Renault Espace beleeft komend voorjaar zijn wereldpremière.