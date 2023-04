Renault maakt prijzen Espace bekend

De geheel nieuwe generatie heeft de uitstraling van een SUV en een atletisch ontwerp. De uitvoering Esprit Alpine voegt daarbij een vleugje autosport toe. De nieuwe Espace blijft echter trouw aan zijn DNA en is een echte gezinsauto die tot zeven personen vervoert over lange afstanden. Tevens is de Espace optioneel leverbaar met een panoramadak met een glasoppervlak dat groter is dan 1 m2; één van de grootste op de markt.

Ten opzichte van zijn voorganger heeft de nieuwe Espace compactere buitenmaten en is hij 215 kg lichter. Samen met de E-Tech full hybrid 200-aandrijflijn leidt dat tot een theoretisch verbruik van 4,7 l/100 km (WLTP) met een CO2-uitstoot van 106 g/km.

De Techno (medio 2023), die verkrijgbaar zal zijn vanaf € 46.830,-, opent het gamma met een standaarduitrusting die gericht is op technologie en comfort, zoals de adaptive vision LED-koplampen, het 12-inch OpenR Link-multimediasysteem met Google Automotive Services en de elektrisch bedienbare achterklep. Zeven zitplaatsen zijn altijd standaard in de Espace, terwijl de vijfpersoonsuitvoering optioneel beschikbaar is zonder meerprijs. De techno heeft een 'F1 Blade' in carrosseriekleur, raamomlijsting in glanzend chroom en dakrails in aluminium met satijnglans. Tot de standaarduitrusting behoren ook 19-inch lichtmetalen wielen en interieurbekleding van gerecyclede stof.

De uitvoeringen Esprit Alpine en Iconic hebben duidelijke kenmerken. De Esprit Alpine (vanaf € 49.830,-) heeft een sportieve uitstraling met zijn grille in schaakbordmotief, een Alcantara interieur met blauwe stiksels en 20-inch Daytona lichtmetalen wielen. De Iconic (vanaf € 52.030,-) is meer gericht op elegantie en technologie: 20-inch Effie lichtmetalen wielen, dashboard met een inzetstuk van echt essenhout, lederen bekleding Initiale Paris in gris sable, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en een 3D around view-camera met easy park assist.

Standaard wordt de nieuwe Espace geleverd in de speciale metaallak rouge flamme, optioneel zijn gris schiste, noir étoilé, bleu nocturne en blanc nacré leverbaar. De esprit Alpine is daarnaast leverbaar in de exclusieve kleur gris schiste satin.