Renault vernieuwt Espace

Behalve de nieuwe carrosseriekleur gris baltique krijgen ook andere elementen specifieke tinten. De grille is bijvoorbeeld uitgevoerd in gris cassiopée op de techno-uitvoering en Ice Black (glanzend metallic zwart) op de esprit Alpine en iconic. De wielkasten en de onderste carrosseriebescherming zijn afgewerkt in noir grand brilliant. De andere beschikbare carrosseriekleuren zijn bleu nocturne, blanc nacré en noire etoilé. De uitvoering esprit Alpine is optioneel ook verkrijgbaar in gris schiste satin.

Lichtsignatuur

De lichtsignatuur van de vernieuwde Espace is zowel overdag als 's nachts uniek, onder meer door nieuwe half-diamantvormige dagrijverlichting in de bumper. De nieuwe taps toelopende, trapeziumvormige koplampen geven de auto een levendige uitstraling. Adaptieve LED Vision-koplampen zijn standaard. De optionele Matrix LED Vision-koplampen verbeteren de veiligheid, zonder andere weggebruikers te verblinden. Net als bij de Renault Rafale is het interne design van de achterlichten geïnspireerd op tangrampuzzels (zeven geometrische vormen). Als de lichten branden, zijn ze overwegend rood. Maar wanneer die zijn uitgeschakeld, lijken ze op zwevende grijze ijskristallen.

Solarbay panoramadak

Het Solarbay panoramadak is nu ook beschikbaar voor de Espace. Met een lengte van 1,70 meter en een breedte van 1,13 meter (totaal oppervlak van bijna 2,0 m2 zonder dwarsbalk) is dit het grootste panoramadak in het aanbod van Renault.

De negen segmenten van het Solarbay panoramadak schakelen op verzoek van transparant naar ondoorzichtig. Het dak belooft bescherming tegen de zon, zonder dat een rolgordijn nodig is. Inleveren op hoofdruimte hoeft niet, want passagiers op de tweede rij profiteren nog altijd van 919 mm hoofdruimte. De functies van het zonnedak kunnen worden bediend met een schakelaar in het plafond of via spraakopdrachten met Google Assistant. Er is keuze uit vier instellingen: volledig transparant, volledig ondoorzichtig, transparant voor en ondoorzichtig achter, of andersom.

Het Solarbay panoramadak claimt een hoger niveau van isolatie dan het vorige glazen dak en minimaliseert het 'broeikas'- en 'ijskasteffect' in warme en koude weersomstandigheden, dankzij de meerlaagse glastechnologie. Als de bestuurder de motor uitschakelt en de auto verlaat, dimt het glas automatisch. Bij het starten keert het zonnedak terug naar de laatst gekozen instelling.

Bestuurdersherkenning

De nieuwe Renault Espace profiteert als eerste model in het aanbod van nieuwe bestuurdersherkenning. Een camera in de linker A-stijl herkent de bestuurder en activeert indien van toepassing het gebruikersprofiel. Dit omvat de volgende gepersonaliseerde instellingen: favoriete radio- en mediastations, bestuurdersstoel- en spiegelinstellingen (elektrische bediening) en Google-apps via het openR Link-systeem.

Bestuurdersherkenning is actief telkens wanneer de auto wordt gestart. Om deze functie te activeren, moet de bestuurder eerst een profiel aanmaken op het multimediascherm en met de ingebouwde camera een gezichtsherkenning uitvoeren. De gegevens worden niet naar een server verzonden, maar lokaal in de auto opgeslagen.

Comfort

Renault tilt de kwaliteit van het interieur naar een hoger niveau dankzij betere geluidsisolatie en deurrubbers, evenals gelaagd glas. De airconditioning is responsiever dankzij een efficiëntere temperatuursensor. Behalve de visuele aantrekkingskracht van de nieuwe bekleding (waaronder de 98% recyclebare Egée-stof op de techno-uitvoering) is de afwerkingskwaliteit zichtbaar. Het dashboard behoudt zijn ontwerp, met een bovenste laag van textiel op de techno, alcantara op de esprit Alpine en echt essenhout op de iconic.

De topuitvoering iconic is nu verkrijgbaar met keuze uit twee bekledingskleuren in textiel: Titanium Black of Light Sand Grey. De nieuwe voorstoelen bieden betere steun voor de zij en schouders. Andere zaken die het comfort aan boord verhogen, zijn de verwarmbare voorruit, de handsfree kofferklepbediening via een sensor onder de bumper (standaard op de iconic) en het Harman Kardon-audiosysteem.

Infotainment

In de vernieuwde Renault Espace kan het openR infotainmentsysteem met 24-inch dubbele scherm worden gecombineerd met een optioneel 9,3-inch head-up display, zodat een gecombineerd schermoppervlak van bijna 1.000 cm2 ontstaat, het equivalent van bijna drie tablets. Net als de Renault Rafale klinkt er in de nieuwe Renault Espace een speciaal welkomstgeluid dat is ontwikkeld in samenwerking met Jean-Michel Jarre. Het multimediasysteem wordt gekenmerkt door een nieuwe grafische interface.

Een inductielader, twee USB-C-poorten en een 12V-aansluiting maken de uitrusting aan de voorkant compleet. Achterpassagiers hebben daarnaast nog twee USB-C-poorten tot hun beschikking. En in de bagageruimte is een 12V-aansluiting te vinden.

Het OpenR Link multimediasysteem met Google-integratie biedt het beste van Google's diensten en apps, waaronder Google Maps-navigatie, Google Assistant-spraakbediening en Google Play met meer dan vijftig apps, zoals Nextory (nieuws), Canal+ (video-inhoud), Podium (muziek en podcasts) en AS (sportnieuws).

Renault biedt daarnaast exclusieve functies, zoals Google Send to Car, waarmee bestuurders hun route kunnen plannen en deze rechtstreeks vanuit hun telefoon naar de auto kunnen sturen. De nieuwe Espace introduceert ook apps die specifiek door Renault zijn ontwikkeld, zoals Take a break!: een camera in de linker A-stijl detecteert of de bestuurder zijn ogen sluit, vaak knippert of gaapt. Indien nodig wordt een waarschuwing gegeven om een pauze te nemen (alleen beschikbaar met het gezichtsherkenningssysteem).

Hybride

Renault levert de Espace als E-Tech full hybrid 200. Deze hybride-aandrijflijn is gekoppeld aan een multi-mode automaat zonder koppeling. Dankzij nieuwe software zou de versnellingsbak responsiever zijn, waardoor schakelen soepeler zou verlopen en er geen vermogensdip optreedt bij het accelereren. Dankzij snelle schakelmomenten en slimme aansturing draagt de automatische transmissie bij aan de prestaties: 0-100 km/u in 8,8 seconden en van 80-120 km/u in 6,0 seconden.

De E-Tech full hybrid 200-aandrijflijn bestaat uit:

Een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 130 pk (96 kW) en 205 Nm koppel.

Een hoofdelektromotor met een vermogen van 50 kW (70 pk, 205 Nm koppel), aangedreven door een 2 kWh/400V lithium-ion batterij.

Een HSG-startgenerator (25 pk, 50 Nm koppel) die de verbrandingsmotor start en de versnellingsbak beheert.

Deze aandrijflijn voldoet aan de toekomstige Euro 6-emissienorm en laat een gemiddeld brandstofverbruik van 4,8 l/100 km noteren, wat overeenkomt met 108 gram CO2/km (in afwachting van homologatie). Hiermee kan de Renault Espace een afstand van 1.100 km afleggen zonder te hoeven stoppen.

De slimme automatische transmissie selecteert de optimale rijmodus: