Renault Espace

Renault kondigt zesde generatie Espace aan

24 januari 2023 - Renault kondigt de zesde generatie van de Espace aan. Voor een nieuwe generatie vijf- en zevenzits SUV van Renault is besloten dat de naam Espace de meest voor de hand liggende keuze zou zijn, een naam die zowel in als buiten Europa zeer bekend is.