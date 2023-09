Een korte kennismaking met een lange Kangoo

De komst van een verlengde Kangoo (intern bekend als "L2", voor "lengte 2") is geen groot nieuws omdat de vorige generatie ook al leverbaar was met lange wielbasis. Net als voorheen komt de extra lengte geheel ten goede aan de laadruimte. Daarmee benadert deze bestelwagen nu de ruimte van een bus: de lange Kangoo biedt 4.9 m3 laadruimte tegen 5 m3 voor een standaard Trafic. Echter, dit is wel "creatief" gemeten. Terwijl de Trafic een eenvormige laadruimte heeft, moet de Kangoo het hebben van trucs.

Trucs

De standaard Kangoo is leverbaar met een "sesame"-deur, waarbij de B-stijl is geïntegreerd in de zijdeur en een enorme laadopening ontstaat. Met een lange wielbasis is dat echter niet mogelijk (de auto zou "doorzakken") en daarom is voor een andere slimme vinding gekozen. De verlengde Kangoo is leverbaar met een achterbank die eenvoudig kan worden opgevouwen en dan een tussenwand tussen de cabine en de laadruimte vormt. Dit vraagt slechts twee handelingen en het geheel voelt stabiel en veilig (de achterbank heeft gordels en de nodige beenruimte). In het geval van elektrische aandrijving is BPM niet van toepassing en dus hoeft geen boete te worden betaald voor het ontbreken van een vast tussenschot.

Net als bij de standaard Kangoo is het mogelijk om de voorstoel op te klappen en/of er onder spullen op te bergen (waaronder de laadkabels). De testauto is voorzien van een "binnen imperial". Aan het plafond van de laadruimte hangen metalen lussen waarin bijvoorbeeld planken kunnen worden gelegd. Het plafond tussen de voorstoelen is verlaagd, zodat de gehele lengte van de achterdeuren tot de voorruit kan worden benut. Ook heel doordacht: de langere Kangoo heeft ook langere zijdeuren, zodat in- en uitladen makkelijker is.

Toch zijn al deze slimme vindingen niet zaligmakend. Alhoewel de verlengde Kangoo de ruimte van een bus zoals de Trafic benadert, is het maximale laadgericht veel lager. Zo passen er in theorie twee europallets in de Kangoo, maar mogen deze alleen zijn gevuld met lichte vrachtjes zoals bloemen. De lange Kangoo is daarom vooral voor pakketbezorging en is zelfs in samenspraak met posterijen uit diverse landen ontwikkeld!

Uitrusting

Als het om de uitrusting gaat is duidelijk dat de Kangoo nog maar kort op markt is, want het infotainment en de veiligheidsvoorzieningen zijn modern en compleet. Tijdens de test is de (optionele) virtuele binnenspiegel als heel aangenaam ervaren. Omdat een bedrijfswagen veelal geblindeerde ramen heeft, is op de plek van de binnenspiegel een beeldscherm te vinden dat beeld weergeeft van de camera achterop. Daarnaast heeft de Kangoo flinke flaporen als buitenspiegels, zodat het koetswerk goed is te overzien.

Elektrische auto

Net als de standaard Kangoo is ook deze verlengde versie leverbaar als elektrische auto. De aandrijflijn is afkomstig van de veel kleinere Zoe en dat doet vermoeden dat de prestaties en/of het bereik van deze grote Kangoo klein zullen zijn. Toch werd tijdens de proefrit een actieradius van 290 km genoteerd en zijn de prestaties ruim voldoende. Bovendien blijft de aandrijflijn een verademing naast een traditionele dieselmotor. De Kangoo Electric zet zich moeiteloos in beweging, waarna de acceleratie niet wordt onderbroken door schakelen (een elektrische auto heeft in de regel 1 versnelling).

Om het verbruik te verlagen en het rijden te vergemakkelijken kan in drie stappen worden gekozen hoe sterk de snelheid vermindert bij het loslaten van het "gaspedaal" en tegelijkertijd energie wordt teruggewonnen. Bij maximale "recuperatie", zoals dit proces heet, hoeft de rem nog nauwelijks te worden gebruikt en kan in de meeste gevallen worden gereden met één pedaal. Mede daarom kwam het testverbruik met 2 personen en 150 kg vracht aan boord op een keurige 17.2 kW / 100 km.

Opladen kan met 7.4 kW bij een eenvoudige thuislader, reken daarbij op 6 uur laadtijd om van 10 tot 100% te komen. Bij een publiek laadpunt kan met 11 of 22 kW worden geladen (afhankelijk van de gekozen uitvoering) en halveert de laadtijd. Snelladen kan met maximaal 80 kW.

Rijeigenschappen

In de praktijk is weinig tot niets merkbaar van de lange wielbasis. Zeker wanneer beladen, heeft de Kangoo een vergevingsgezind karakter met de nadruk op comfort. Terwijl de grotere Trafic de rijeigenschappen van een personenauto benadert, heeft de Kangoo ze daadwerkelijk in huis. Dat betekent meer wendbaarheid, betere overzichtelijkheid en makkelijker rijden.

Conclusie

Wat heeft de Kangoo met verlengde wielbasis te bieden boven de standaard versie? Meer laadruimte en vooral heel slim in te delen ruimte. Met de (optionele) opklapbare achterbank verandert de Kangoo in een handomdraai van 4-zitter met een grote laadruimte in een 2-zitter met een enorme laadruimte. In dat laatste geval benadert deze de ruimte van een standaard bus, terwijl de rijeigenschappen beduidend beter zijn.

Omdat de Kangoo van recente datum is, zijn de uitrusting en veiligheidsvoorzieningen modern en compleet. Elektrische aandrijving zorgt behalve voor lagere gebruikskosten ook voor meer gemak en comfort voor de bestuurder.