Renault maakt prijs vernieuwde Kadjar bekend

12 november 2018 | Renault start met de verkoop van de vernieuwde Kadjar. Behalve een nieuw design van het in- en exterieur is het model ook voorzien van compleet nieuwe motoren en een gewijzigde line-up met rijker uitgeruste uitvoeringen. De gefacelifte Renault Kadjar is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 28.590 euro en staat vanaf januari 2019 bij de dealers.