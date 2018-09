Renault Kadjar ondergaat facelift

12 september 2018 | De Renault Kadjar ondergaat een facelift voor modeljaar 2018. Aan de voorzijde wordt de nieuwe Kadjar gekenmerkt door de C-vormige lichtsignatuur zoals bij andere Renault modellen. Dit wordt extra verfraaid door de knipperlichten te integreren in de led-dagrijverlichting. Tevens maken de mistlampen nu gebruik van LED Pure Vision techniek (standaard vanaf de uitvoering Intens) waarmee zes keer minder energie verbruikt wordt dan bij halogeenlampen. De mistlampen zijn bovendien rechthoekig, waarmee het avontuurlijke karakter van de Kadjar geaccentueerd wordt.

Ook aan de achterzijde zijn de indicatoren voorzien van led-verlichting, evenals de achteruitrij- en mistverlichting die een slanker ontwerp gekregen hebben en nu in de achterbumper geïntegreerd zijn. De ontwerpers hebben het design aan de voor- en achterzijde herzien om de aantrekkingskracht van de Kadjar te versterken. Zo is de grille breder en voorzien van nieuwe verchroomde elementen. De bumpers zijn stijlvoller, terwijl nu een groter deel daarvan in carrosseriekleur is gespoten. Afhankelijk van het uitrustingsniveau is de nieuw ontworpen achterbumper voorzien van verchroomde details waarmee de krachtige uitstraling van de Kadjar versterkt wordt.

In het midden van het dashboard is een nieuwe touchscreen gemonteerd met nieuwe technologie voor een helderder beeld en snellere respons. Het diagonale 7-inch beeldscherm van het R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem met bedieningsknoppen aan weerszijden is geheel naadloos geïntegreerd in het dashboard voor een elegant, onafgebroken geheel. Het nieuwe bedieningspaneel voor de automatische klimaatcontrole heeft een moderner en meer ergonomisch ontwerp waarbij de temperatuur- en ventilatie-instellingen worden weergegeven in het midden van drie draaischakelaars. De ventilatieroosters, deurgrepen en middenconsole zijn voorzien van details in satijnchroom. De knoppen van de elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels hebben een nieuw ontwerp inclusief verlichting voor een eenvoudigere bediening in het donker.

De topversies hebben tevens een haaienvinantenne. De nieuwe Kadjar is leverbaar met keuze uit nieuw ontworpen wielen van 17- tot 19-inch en drie nieuwe carrosseriekleuren: 'Vert Oural', 'Bleu Iron' en 'Gris Highland'. Behalve nieuwe kleuren zijn ook nieuwe bekledingsstoffen met speciaal stikwerk beschikbaar en in sommige gevallen zelfs met geborduurd 3D-effect. Ook nieuw is Alcantara stoelbekleding voor de Bose-uitvoering.

Bij de nieuw ontworpen stoelen is het zitvlak nu in lengte verstelbaar. Tevens bevatten de stoelen nieuw schuimrubber met extra dichtheid om het zitcomfort te verbeteren en vermoeidheid bij lange ritten te voorkomen. De verschuifbare armleuning past bij ieder postuur.

De deurpanelen zijn volledig nieuw ontworpen. De knoppen van de elektrisch bedienbare ramen zijn nu samengevoegd met die van de buitenspiegels en voorzien van verlichting. Ideaal voor 's avonds en bovendien mooier in het interieur. Onder de satijnchromen sierpanelen zitten grotere opbergvakken waarin een grotere fles water past. De nieuwe ventilatieroosters aan de achterzijde van de middenconsole zorgen voor verbeterde koeling/verwarming en comfort voor passagiers op de achterbank. De opbergvakken in de voorste portieren zijn nu groot genoeg voor een 1,5-liter fles, terwijl passagiers achterin twee usb-aansluitingen tot hun beschikking hebben. Ook prettig is de instapverlichting die het deel langs de dorpel verlicht.

Bij de nieuwe Kadjar is het R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem ook voorzien van smartphone mirroring en smartphoneconnectie via Android Auto en Apple CarPlay. Bestuurders kunnen hun favoriete smartphone-apps die te gebruiken zijn tijdens het rijden, laten weergeven op het beeldscherm.

De Kadjar is voorzien van nieuwe generatie Renault motoren. Om te voldoen aan de geldende normen zijn zowel de benzine- als de dieselmotoren uitgerust met de nieuwste emissiecontroletechnologie. De Kadjar wordt leverbaar met de 1.3 TCe-motor die debuteerde in de Renault Scénic en inmiddels ook in de Mégane geleverd wordt. Deze benzinemotor is ontwikkeld door de Alliantie in samenwerking met Daimler.

Bovendien is de motor in de Kadjar voorzien van een benzinepartikelfilter (GPF). Het filter vernietigt deeltjes in de uitlaatgassen door ze op te vangen in een microporeuze honingraatstructuur die automatisch met regelmatige tussenpozen regenereert. De TCe GPF-motor is verkrijgbaar in drie versies: de TCe 140 GPF, TCe 160 GPF en TCe 160 EDC GPF. De laatste is gekoppeld aan een automatische EDC-transmissie.

De gemoderniseerde dieselmotor is uitgerust met een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR), dat wordt beschouwd als de meest effectieve oplossing voor nabehandeling van stikstofoxide (NOx). De Blue dCi 115 verhoogt het vermogen met 5 pk (3,6 kW) in vergelijking met de dieselmotor die hij vervangt. In eerste instantie is alleen een handbediende transmissie leverbaar. Later is de Blue dCi 115 ook beschikbaar met de EDC-automaat met dubbele koppeling.