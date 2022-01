Renault 5

Renault 5 bestaat 50 jaar

25 januari 2022 | De Renault 5 viert zijn vijftigste verjaardag. Bovendien staat de Renault 5 meer dan ooit in de kijker met zijn aanstaande wedergeboorte, in 2024. Deze uitzonderlijke verjaardag vereiste dan ook festiviteiten op het niveau van de gelegenheid. Renault plant daarom het hele jaar door tal van bijeenkomsten, zoals evenementen, happenings en via social media.

Info Deel Techniek Prijs Forum