Renault bouwt 5 Diamant showcar

Nu is het de beurt aan een nieuwe samenwerking tussen Renault en de Franse ontwerper Pierre Gonalons. Om de vijftigste verjaardag van dit model te vieren, werkte Renault samen met een gerenommeerde ontwerper die de Franse kunst vertegenwoordigt en door het tijdschrift Architectural Digest wordt beschouwd als een van de honderd beste ontwerpers.

De Renault 5 Diamant showcar is het resultaat van de samenwerking tussen Pierre Gonalons en het team Kleuren en Materialen Design van Renault. Het is een elektrische auto die de visie van de ontwerper op de auto van de toekomst toont en de stijlelementen van de auto verenigt met die van de interieurinrichting.

Pierre Gonalons haalt zijn inspiratie uit de decoratieve kunsten, vooral uit unieke sieraden met kostbare en innovatieve details. Renault 5 Diamant behoudt de karakteristieke lijnen en de iconische vorm van de originele 'supercar' die in 1972 uit de fabriek rolde, maar onder dat vertrouwde silhouet vond een grondige transformatie plaats. Onder de motorkap ligt een elektromotor, het eerste element dat zijn moderniteit benadrukt. Visueel introduceert zijn design hoogstaande details die uitnodigen tot de ontdekking van deze unieke en verfijnde mix.

Aan de buitenzijde is de carrosserie verfijnd om de lijnen van Renault 5 beter te benadrukken. De gebruikelijke aanhangsels zijn bewust uit hun omgeving gehaald en vergroot, zowel in vorm als in afwerking. De koplampen en lichten zijn gefacetteerd als edelstenen en de brede wielen, die zijn overgenomen van de Alpine-versie, zijn in het midden gladgestreken en getekend door de zon die Pierre Gonalons zo na aan het hart ligt. De carrosseriekleur bestaat uit drie laklagen, gemaakt van goudkleurige pigmenten op een roze basis. De laklaag is afgewerkt met een matte vernis, wat een zeer wisselend effect geeft met goudkleurige reflecties in de zon en een blauwachtige tint in de schaduw.

Binnenin domineert het design. Met de gezamenlijke expertise van Renault Design en de vaklui die betrokken waren bij de realisatie van het project, kon Pierre Gonalons de auto vereenvoudigen door enkel zeer specifieke elementen over te houden. De deurhandgrepen, de bedieningen van de elektrische ramen en de versnellingspook hebben de vorm van een afgevlakte bol met Parijse kenmerken, verguld in lichtgoud en vervaardigd uit roestvrije en zeer duurzame materialen. Het stuurwiel, met zijn bijzondere en toch functionele vorm, is voorzien van marmer op carbon en zelfs de sleutel van de auto onderging een specifieke behandeling. Alle expertise van Renault is benut om de auto een onberispelijke geloofwaardigheid en realisme te geven, zonder het gebruik van functionele elementen in gevaar te brengen.

Renault 5 Diamant biedt ook technologie. Hij is niet alleen 100% elektrisch, maar heeft ook een vingerafdruklezer om de portieren te ontgrendelen. Als elektrische auto biedt de Renault 5 Diamant een versnellingspook met drie standen (vooruit, neutraal en achteruit). Drie ronde tellers met digitale weergave ter ere van de klokkenmakerij geven de essentiële informatie weer: snelheid, laadniveau en tijdstip. Wat de navigatie en het infotainment betreft, kan alles eenvoudig worden bediend met de smartphone van de eigenaar, die een speciaal plaatsje krijgt in het midden van het dashboard.

Frans ambacht

De Renault 5 Diamant is tot in het kleinste detail verzorgd en gemaakt van hoogwaardige materialen. Bovendien is de feilloze uitvoering gecreëerd door vaklui met een erkende en unieke kennis. De showcar plukte de vruchten van de ervaring van Design et Solution, een onderneming die gespecialiseerd is in de realisatie van uitzonderlijke voertuigen en zowel de ontwikkeling als de assemblage en uiteindelijke realisatie van de showcar voor zijn rekening nam.

Bovendien hebben verschillende ambachtslieden die dagelijks samenwerken met Pierre Gonalons aan het project meegewerkt om hun expertise ter beschikking te stellen. Zo zijn het stuurwiel en de opbergruimte gemaakt van marmer, gerecycled door Minéral Expertise, waarbij gebruik is gemaakt van het Franse marmer 'Grand Antique d'Aubert' dat buisvormig is bewerkt, waardoor het lichter en kneedbaar is. De stoelbekleding is geleverd door textielmerk Métaphores, terwijl de stof van paardenhaar op het dashboard is vervaardigd door het honderdjarige bedrijf Le Crin, een ambachtsman die het handmatig weven van paardenhaar beheerst. De vloermatten van mohairwol zijn vervaardigd door Pinton, een van de laatste Franse tapijtfabrieken, historisch gevestigd in Aubusson. Tot slot is het verguldsel van de sierelementen van de auto, zoals het monogram op de motorkap, afkomstig van de werkplaats Bertin-Aubert in Parijs, die zich onderscheidt door zijn knowhow en precisie in de uitvoering.

Digitaal offensief en veilingverkoop

Na liefhebbers op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube te hebben samengebracht en onlangs zijn officiële TikTok- en Pinterest-account te hebben gelanceerd, deed Renault ook zijn intrede in het universum van de NFT's.

In het kader van dit project ontwikkelen Renault en Pierre Gonalons ook een collectie van talrijke NFT's, geïnspireerd op de Renault 5 Diamant die in september wordt onthuld.

Enkele weken later wordt de Renault 5 Diamant geveild met zijn 'digital twin' NFT. De opbrengst van de verkoop gaat naar Give Me 5, het nieuwe project rond maatschappelijke verantwoordelijkheid van Renault voor de jongere generaties via sport en muziek.